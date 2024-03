WWE WrestleMania XL: 3 कारण क्यों The Rock और Roman Reigns vs Cody Rhodes और Seth Rollins टैग टीम मैच बुक किया गया

Roman Reigns & The Rock vs Cody Rhodes & Seth Rollins: WWE रेसलमेनिया (WrestleMania 40) के लिए रोमन रेंस (Roman Reigns) और द रॉक (The Rock) बनाम कोडी रोड्स (Cody Rhodes) और सैथ रॉलिंस (Seth Rollins) टैग टीम मैच ऑफिशियल हो गया है। यह धमाकेदार मैच नाईट 1 में देखने को मिलेगा। फैंस इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं।

इस टैग टीम मैच का प्रभाव नाईट 2 में होने वाले रोमन रेंस vs कोडी रोड्स मैच पर पड़ने वाला है। WWE ने कुछ बड़े कारणों से ही इस टैग टीम मैच को तय किया है। इस आर्टिकल में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे, क्यों WWE द्वारा WrestleMania के लिए रोमन रेंस और द रॉक vs सैथ रॉलिंस और कोडी रोड्स टैग टीम मैच तय किया गया।

3- WWE दिग्गज द रॉक को WrestleMania XL में एक मैच देने के लिए

द रॉक ने WrestleMania XL में संभावित तौर पर रोमन रेंस से लड़ने के लिए वापसी की थी। कोडी रोड्स को फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला और इसी के चलते चीज़ें बदल गई। बाद में रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच कन्फर्म हो गया। इसी के साथ रॉक के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था।

WWE के पास द रॉक जैसे बड़े रेसलर को अपने शो का हिस्सा बनाने का मौका था और वो इसे बिल्कुल जाने नहीं देना चाहते होंगे। इसी के चलते कंपनी ने द रॉक के लिए टैग टीम मैच प्लान किया। अब रॉक को WrestleMania में लड़ने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा और वो मौजूदा समय में कंपनी के टॉप 3 सुपरस्टार्स के साथ रिंग शेयर कर रहे होंगे।

2- WWE WrestleMania XL की नाईट 2 के मेन इवेंट को रोचक बनाने के लिए

रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच रीमैच के लिए फैंस बहुत उत्साहित हैं। दोनों पिछले साल WrestleMania 39 में भी आमने-सामने आए थे। यह एक सिंगल्स मैच था और यहां बवाल मचा था। फैंस अब दोनों के WrestleMania XL में रीमैच से जरूर थोड़ी ज्यादा उम्मीद करते। इसी के चलते उनके बीच सिंगल्स मैच होना थोड़ा निराशाजनक रहता।

WWE ने रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को रोचक बनाने और इसका महत्व बढ़ाने के लिए टैग टीम मैच बुक किया। द रॉक और रोमन रेंस की जीत से नाईट 2 में होने वाला वर्ल्ड टाइटल मैच ब्लडलाइन रूल्स के साथ देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ब्लडलाइन फैक्शन का रोमन vs कोडी मैच में कोई दखल नहीं देखने को मिलेगा। इस शर्त ने नाईट 2 में होने वाले मैच को भी खास बना दिया है।

1- WWE द्वारा द रॉक vs रोमन रेंस स्टोरीलाइन की नींव रखने के लिए

द रॉक और रोमन रेंस के बीच भले ही अभी मैच नहीं हो पाया लेकिन दोनों भविष्य में जरूर आमने-सामने आ सकते हैं। रोमन vs रॉक मौजूदा समय के सबसे बड़े ड्रीम मुकाबलों में से एक है। WWE साफ तौर पर इस मुकाबले की नींव रखना चाहेगा। इसी कारण शायद टैग टीम मैच को बुक किया गया है।

रॉक और रोमन के बीच SmackDown के पिछले हफ्ते के शो में थोड़ी टेंशन देखने को मिली थी। WWE साफ तौर पर WrestleMania XL में भी इस एंगल को जारी रख सकता है। इस मैच द्वारा दोनों के बीच दरार बढ़ सकती है और इसका असर नाईट 2 में होने वाले रोमन रेंस vs कोडी रोड्स मैच पर पड़ सकता है। रॉक यहां धोखा दे सकते हैं। WWE ने ड्रीम मैच की नींव रखने के लिए संभावित तौर पर टैग टीम मुकाबला नाईट 1 के लिए बुक किया है।