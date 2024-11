5 बल्लेबाज जिन्हें टी20 फॉर्मेट में कोई गेंदबाज नहीं कर पाया जीरो पर आउट

5 batters who never get out on Zero in T20I: वर्तमान समय में फैंस टी20 फॉर्मेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बल्लेबाजों को भी इस फॉर्मेट में अपना जलवा बिखेरने में मजा आता है। पहली ही गेंद से अटैक करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता और गेंदबाज भी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तेज गति से रन बनाने की चक्कर में कई मौकों पर बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि, अब तक कई ऐसे भी बल्लेबाज रहे हैं जो टी20 इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं। इस आर्टिकल में हम पांच ऐसे ही बल्लेबाजों का जिक्र करेंगे।

5. हैरी ब्रूक

इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रुक इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 में खेला था और अब तक 39 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान वो एक बार भी जीरो पर आउट नहीं हुए हैं। ब्रूक ने 30.73 की औसत से 707 रन बनाए हैं।

4. सैम करन

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन टी20 फॉर्मेट के खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके ज्यादातर मौकों पर डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी गेंदबाज उन्हें जीरो पर आउट नहीं कर पाया। करन ने 53 मैचों में 291 रन बनाए हैं।

3. नजमुल हुसैन शांतो

नजमुल हुसैन शांतो की गिनती वर्तमान में बांग्लादेश के प्रमुख खिलाड़ियों में होती है। टी20 इंटरनेशनल में अपने कम स्ट्राइक रेट को लेकर फैंस के निशाने पर रहते हैं। उन्होंने अब तक खेले 49 मैचों की 47 पारियों में 108 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 960 रन बनाए हैं। इस दौरान वो कभी जीरो पर आउट नहीं हुए।

2. फाफ डू प्लेसी

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो उन्होंने 50 मैचों में 35.53 की औसत 1528 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। डू प्लेसी को भी टी20 इंटरनेशनल में कोई गेंदबाज जीरो पर आउट नहीं कर सका।

1. मार्लोन सैमुएल्स

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर मार्लोन सैमुएल्स टी20 इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट होकर पवेलियन नहीं लौटे। उन्होंने 67 मैचों की 65 पारियों में 29.29 की औसत से 1611 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले।

