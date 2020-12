ICC टेस्ट रैंकिंग: केन विलियमसन पहले स्थान पर पहुंचे, रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे को हुआ जबरदस्त फायदा

आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया vs भारत, दक्षिण अफ्रीका vs श्रीलंका और न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान के बीच खत्म हुए टेस्ट मैचों के बाद हालियां रैंकिंग जारी की है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बल्लेबाजी की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, तो मौजूदा भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे की भी टॉप10 में वापसी हो गई है।

केन विलियमसन को पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 129 और 21 रनों की पारी की बदौलत 13 पॉइंट्स मिले और पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टीव स्मिथ को मेलबर्न टेस्ट में खराब प्रदर्शन करने के कारण नुकसान हुआ है और वो 877 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। विराट कोहली (879) अभी दूसरे स्थान पर मौजूद हैं।

पाकिस्तान के फवाद आलम को दूसरी पारी में शतकीय पारी खेलने से फायदा हुआ है औरवो 80 स्थानों के फायदे के साथ 102 स्थान पर आ गए हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (71 और 60) रनों की पारी के कारण अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ (47) रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। रॉस टेलर तीन स्थानों के फायदे के साथ 14वें और गेंदबाजों की रैंकिंग में 4 विकेट लेने के कारण शाहीन शाह अफरीदी 35वें से 33वें स्थान पर आ गए हैं।

विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे को जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में 112 और 27* रनों का पारी खेली थी, जिसके कारण उनकी टॉप 10 में वापसी हो गई है और वो 784 पॉइंट के साथ छठे स्थान पर आ गए हैं। चेतेश्वर पुजारा (728) को दो स्थानों का नुकसान हुआ है और वो अब 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

जसप्रीत बुमराह

रविचंद्रन अश्विन 9वें से सातवें और जसप्रीत बुमराह 10वें से 9वें स्थान पर आ गए हैं। रविंद्र जडेजा को 57 रनों की पारी के कारण बल्लेबाजों की रैंकिंग में फायदा हुआ है और वो 11 स्थान के फायदे के साथ 36वें पॉजिशन पर आ गए हैं। इसके अलावा मैच में 3 विकेट लेने के कारण जडेजा गेंदबाजों की रैंकिंग में 4 स्थानों के फायदे के साथ 14वें स्थान पर आ गए हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में जडेजा अभी भी तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन दूसरे स्थान पर मौजूद होल्डर से उनका अंतर सिर्फ 7 पॉइंट का रह गया।

भारत के लिए डेब्यू करने वाले शुबमन गिल बल्लेबाजों की रैंकिंग में 76वें और मोहम्मद सिराज गेंदबाजों की रैंकिंग में 77वें स्थान पर आ गए हैं। गिल ने मेलबर्न टेस्ट में 45 और 35* रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने मैच में 5 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 4 विकेट लेने के कारण 5वें स्थान पर आ गए हैं, तो जोश हेजलवुड 8वें स्थान पर चले गए हैं।

फाफ डू प्लेसी ने खेली 199रनों की पारी

सेंचुरियन में 199 रनों की पारी खेलने वाले फाफ डू प्लेसी को 14 स्थानों का फायदा हुआ है और वो 21वें स्थान पर आ गए हैं। लुंगी एनगीडी भी 4 स्थानों के फायदे के साथ 56वें स्थान पर आ गए हैं। डीन एल्गर भी चार स्थानों के फायदे के साथ 20वें स्थान पर आ गए हैं। श्रीलंका के दिनेश चंडीमल (85 और 25) तीन स्थानों के फायदे के साथ 38वें और धनंजय सिल्वा 9 स्थानों के फायदे के साथ 34वें स्थान पर आ गए।

आईसीसी टॉप-10 टेस्ट बल्लेबाज

1 केन विलियमसन न्यूजीलैंड 890

2 विराट कोहली भारत 879

3 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 877

4 मार्नस लैबुशेन ऑस्ट्रेलिया 850

5 बाबर आज़म पाकिस्तान 789

6 अजिंक्य रहाणे भारत 784

7 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया 777

8 बेन स्टोक्स इंग्लैंड 760

9 जो रुट इंग्लैंड 738

10 चेतेश्वर पुजारा भारत 728

आईसीसी टॉप-10 टेस्ट गेंदबाज

1 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 906

2 स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड 845

3 नील वैगनर न्यूजीलैंड 833

4 टिम साउदी न्यूजीलैंड 826

5 मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 804

6 कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका 794

7 रविचंद्रन अश्विन भारत 793

8 जोश हेज़लवुड ऑस्ट्रेलिया 790

9 जसप्रीत बुमराह भारत 783

10 जेम्स एंडरसन इंग्लैंड 781