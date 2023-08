T20 क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी को लेकर स्टीव स्मिथ ने दिया बड़ा बयान, मौके को भुनाने को लेकर कही बड़ी बात

ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket Team) के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में डेविड वॉर्नर (David Warner) के साथ ओपनिंग करने को लेकर उत्सुकता व्यक्त की है। आमतौर पर एक टेस्ट महारथी के रूप में जाने जाने वाले स्मिथ ने कहा है कि वे इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं और साथ ही अनुकूलित होकर अपनी टीम को आवश्यकता के अनुसार अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ से ओपनिंंग कराने का फैसला बीबीएल 2023 सीजन में उनके जबरदस्त प्रदर्शन को देखने के बाद लिया है। स्मिथ ने सिडनी सिक्सर्स की और से खेलते हुए बल्ले से लाजवाब खेल दिखाया था और लोगों को चकित कर दिया था। सीजन 12 में उन्होंने केवल 5 मैच खेले थे और 86.50 की औसत और 174.74 की स्ट्राइक रेट से 346 रन बनाए थे। इन 5 मैचों के दौरान स्मिथ ने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया था।

यह परिवर्तन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को और मजबूती देगा- स्टीव स्मिथ

स्मिथ ने The Run Home with Joel and Fletch SEN से बात करते हुए यकीन जताया कि यह परिवर्तन टी20 में ऑस्ट्रेलियाई दल की बल्लेबाजी गतिविधियों को और भी मजबूती दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस भूमिका के लिए उन्हें कुछ हफ्ते पहले सूचित कर दिया गया था, और वे अब इस मिले मौके को दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं। स्मिथ ने कहा,

उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मुझे शीर्ष पर एक अवसर देने की बात कह दी थी, ये कुछ ऐसा था जिसे मैं करना चाहता था, क्योंकि मैंने इसे पहले ज्यादा बार नहीं किया है। मैंने इसे बिग बैश में किया था, मुझे वहां थोड़ी सी सफलता मिली थी। यह शायद वह स्थान है जहां आप टी20 क्रिकेट या सफेद-गेंद क्रिकेट में बैटिंग करना चाहते हैं। मुझे यह अवसर मिल रहा है और आशा है, मैं इसे दोनों हाथों से पकड़ सकूं।