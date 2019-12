2019 के शीर्ष 3 भारतीय टी20 बल्लेबाज Sheryansh Jain FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE

विराट कोहली साल 2019 भारतीय क्रिकेट के लिए काफी अच्छा रहा। भारतीय टीम ने इस साल अंतराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने इस साल 28 वनडे, 8 टेस्ट और 16 टी20 मुकाबले खेले, और क्रमश:19, 7 और 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में यह साल भारत का स्वर्णिम दौर था, लेकिन टी20 फॉर्मेट एकलौता ऐसा फॉर्मेट था, जिसमें भारतीय टीम निरंतरता के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आई। टी20 में साधारण प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय बल्लेबाज़ों ने इस अच्छा प्रदर्शन किया। आज इस आर्टिकल में हम साल 2019 के शीर्ष 3 भारतीय टी20 बल्लेबाज़ों के प्रदर्शन पर नज़र डालेंगे। #3 केएल राहुल के एल राहुल चोट और ख़राब फिटनेस के चलते टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे शिखर धवन की जगह टीम इंडिया ने केएल राहुल को मौका दिया, और इस बल्लेबाज़ ने दोनों हाथों से मौके का भरपूर फायदा उठाया । साल 2019 में केएल राहुल ने 9 पारीयों में 142 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए। राहुल के बल्ले से इस साल 4 अर्दशतकीय पारी निकली , और उनका सर्वाधिक स्कोर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में आया। इस मुकाबले में राहुल ने 40 गेंदों में 62 रन बनाए , और भारत 208 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहा । #2 रोहित शर्मा रोहित शर्मा टेस्ट और एकदिवसीय मैचों के विपरीत, भारतीय सलामी बल्लेबाज़ रोहित शर्मा टी20 में कंसिस्टेंट नज़र आने में असमर्थ रहे । फिर भी वह भारत के लिए साल 2019 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे । साल 2019 में रोहित शर्मा ने 14 पारीयों में 138 के स्ट्राइक रेट से 396 रन बनाए। रोहित के बल्ले से इस साल 4 अर्धशतकीय पारियां निकली और उनका सर्वाधिक स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ आया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 43 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसके चलते भारत बांग्लादेश के 154 के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवरों में हासिल करने में कामयाब रहा।

















1 / 2 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...