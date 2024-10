3 खिलाड़ी जो शुभमन गिल के बेंगलुरु टेस्ट से बाहर होने पर नंबर तीन पर कर सकते हैं बल्लेबाजी

Three players who can bat at number 3 if Shubman Gill ruled out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंत तक काफी हद तक डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन की तस्वीर साफ़ हो जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को टेस्ट सीरीज में तीन मैच खेलने हैं और पहला मुकाबला बेंगलुरु में 16 अक्टूबर से है। इस मैच से पहले खबरें हैं कि धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल का खेलना तय नहीं है, क्योंकि उनकी गर्दन में ऐंठन की समस्या हो गई है। हालांकि, गिल अभी तक बाहर नहीं हुए हैं और उनको लेकर मैच से पहले फैसला लिया जाएगा।

ऐसे में फैंस के मन में जिज्ञासा उठ रही है कि अगर शुभमन गिल बाहर हो गए, तो फिर बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी कौन करेगा। इसी के मद्देनजर हम तीन ऐसे बल्लेबाजों का जिक्र करने जा रहे हैं, जो इस जिम्मेदारी को बखूबी उठा सकते हैं।

3. सरफराज खान

घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में जमकर रन बनाने वाले सरफराज खान को इसी साल टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था लेकिन उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ दोनों ही मैच में बाहर बैठना पड़ा था। इसके बाद, सरफराज ने ईरानी कप खेला और वहां नाबाद रहकर दोहरा शतक बनाया। ऐसे में अगर गिल नहीं खेलते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर नंबर 3 की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

2. केएल राहुल

भारत के लिए मध्यक्रम में खेलने वाले केएल राहुल भी शुभमान गिल के बाहर होने पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं। राहुल ने टॉप ऑर्डर में काफी क्रिकेट खेली है और वह ओपनिंग के साथ-साथ वन डाउन भी खेल चुके हैं। इसी वजह से उन्हें प्रमोट किया जा सकता है।

1. विराट कोहली

भारत के लिए टेस्ट में नंबर 4 पर खेलने वाले विराट कोहली भी बेंगलुरु टेस्ट में शुभमन गिल के बल्लेबाजी क्रम पर नजर आ सकते हैं। कोहली ने टेस्ट में इस क्रम पर काफी कम खेला है लेकिन वनडे क्रिकेट में उन्होंने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे में टीम इंडिया कोहली को भी प्रमोट करने के बारे में सोच सकती है। वहीं, कोहली के क्रम पर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

