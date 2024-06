अगर आप प्यार में हैं तो शादी न करे- एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी,

If you are in love then do not marry - Actor Nawazuddin Siddiqui: बॉलीवुड एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग और उनके अंदाज का हर कोई दीवाना है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ढेरों किरदार निभाए हैं और वो हर किरदार में फिट भी बैठते हैं। वहीं नवाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। शादी में अनबन और पैचअप को लेकर आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन से शादी जैसे मुद्दे पर खुलकर बात की।

शादी नहीं करनी चाहिए- नवाजुद्दीन

रणवीर अल्लाहबादिया ने नवाजुद्दीन का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने शादी जैसे मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने नवाजुद्दीन से पूछा कि क्या इंसान को शादी करनी चाहिए? शादी करना जरूरी है क्या? तो इस पर नवाजुद्दीन ने कहा कि

'इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए। शायद लोगों को मेरा यह कहना गलत लगे लेकिन मै यहीं कहूंगा कि शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो उसे शादी के बंधन में बांधने की क्या जरूरत है। बिना शादी के भी रिश्ता निभाया जा सकता है।

मेरा मानना है कि शादी के बाद पार्टनर के बीच वह प्यार नहीं रह जाता है जो शादी के पहले होता है। अगर आप शादी नहीं करते हैं तो आप एक- दूसरे से ज्यादा प्यार और सम्मान करते हैं। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती हैं। जिससे मन- मुटाव शुरू हो जाता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और चाहते है कि आपका रिश्ता बरकरार रहे तो शादी मत करिए।

मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव हुआ

धर्म पर भी नवाजुद्दीन ने खुलकर बात की इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है क्या? या फिर मुस्लिम होने की वजह से कई बड़ी फिल्में भी उनके हाथ से ले ली गई। तो इस पर नवाज ने कहा कि

ऐसा कभी नहीं हुआ, बॉलीवुड में काम को प्राथमिकता दी जाती है। धर्म की वजह से विचार तौर- तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन काम तो काम होता है। ना ही कभी मेरे साथ भेदभाव हुआ है।