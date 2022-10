'रोनाल्डो की बेइज्जती कर रहा है मैनचेस्टर यूनाईटेड फुटबॉल क्लब ' - रॉय कीन

"𝙈𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙣 𝙣𝙤𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙞𝙨𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙩𝙤 𝙍𝙤𝙣𝙖𝙡𝙙𝙤!"Roy Keane believes Man United should have let Cristiano Ronaldo leave the club in the summer.