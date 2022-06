चेहरे पर चश्मे के निशान पड़ने के 3 कारण और 3 घरेलू उपाय - 3 Causes And 3 Home Remedies For Spectacle Marks On Face

चश्मा लगाना फैशन और मजबूरी दोनों हो सकता है। कुछ लोग फैशन में, बिना नंबर का चश्मा लगते है जो उनके व्यक्तित्व को उभारने का काम कर सकता है और दूसरी ओर, कुछ लोग मजबूरी में, साफ़ ना दिखाई देने पर, अक्षर ना पढ़ पाने पर या नेत्र रोग होने पर चश्मा लगते हैं। ऐसे मामलो में चश्मा लगाना मददगार साबित होता है लेकिन यह अपने पीछे चेहरे पर निशान छोड़ सकता है। चेहरे पर चश्मे का निशान कभी-कभी नाक पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ जाता है। यह लेख उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहता है जिनके कारण चेहरे पर चश्मे के निशान पड़ते हैं और आपकी मदद के लिए असदार घरेलू उपाय की सूची बनाई गयी है।

चेहरे पर चश्मे के निशान पड़ने के 3 कारण और 3 घरेलू उपाय

चेहरे पर चश्मे के निशान पड़ने के कारण : Causes of Spectacle Marks on Face In Hindi

1. चश्मे से दबाव पड़ना - लंबे समय से चश्मा पहनने वाले लोगो को चेहरे पर नाक के आस-पास निशान हो सकते हैं, चश्मे के फ्रेम से नाक पर यह निशान उत्पन हो सकते हैं।

2. फ्रेम का माप गलत होना - यदि चश्मे का फ्रेम छोटा-बड़ा बना हुआ हो तो चश्मे का निशान पड़ सकता है।

3. नोज पैड के कारण - चश्मे के फ्रेम में नोज पैड होता है, यह नोज पैड भी नाक पर दबाव दाल सकता है जिसके कारण निशान पड़ सकते हैं।

चेहरे पर चश्मे के निशान पड़ने के घरेलू उपाय : Home Remedies for Spectacle Marks on Face In Hindi

1. आलू का रस (Potato juice)

आलू के रस में हल्के ब्लीचिंग गुण होते हैं इसलिए आप अपने चश्मे द्वारा छोड़े गए हाइपरपिग्मेंटेशन के निशान को हल्का करने के लिए ताजे आलू के रस का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि, आलू के पतले स्लाइस को आधा काट लें और टुकड़ों को निशानों पर लगाएं। इन्हें उतारने से पहले कम से कम 20 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें और ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें।

2. टमाटर और खीरे का पेस्ट (Tomato and Cucumber Paste)

खीरे के एक छोटे टुकड़े को टमाटर के थोड़े-बड़े टुकड़े के साथ प्यूरी बनाए और इस पेस्ट को अपनी नाक पर लगाएं। टमाटर में सिट्रिक एसिड और ऑक्सालिक एसिड सहित 10 से अधिक प्रकार के प्राकृतिक एसिड होते हैं जो मृत त्वचा की ऊपरी परतों को भंग कर देते हैं। खीरे के रस का सुखदायक प्रभाव होता है इसलिए चश्मे के निशान के लिए यह प्राकृतिक उपचार आपकी त्वचा को भी शांत करेगा।

3. नींबू का रस व पुदीने की पत्तिया (Lemon juice and mint leaves)

नींबू के रस में एक उच्च विटामिन C सामग्री होती है जो एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सिडेंट है जिसका उपयोग आमतौर पर त्वचा संबंधी सामयिक तैयारी में किया जाता है क्योंकि यह हाइपरपिग्मेंटेशन के साथ-साथ फोटो-एजिंग क्षति को कम करता है। एक चम्मच ताजा नींबू के रस के साथ कुछ पुदीने की पत्तियों को क्रश करें और यह त्वचा को शांत करने के साथ-साथ निशान की गंभीरता को कम करने में सहायक है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far