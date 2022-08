सदियों से ही घर के बड़ों से सुना है कि दूध (milk) का सेवन स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं दूध का सेवन किस समय सबसे अधिक लाभदायक होता होता है? यदि नहीं, तो यह लेख आपको इस विषय पर जानकारी देने के लिए है। रात को सोते समय दूध पीने से सबसे ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। दूध में विटामिन D, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। दूध पीने से त्वचा निखरती है, हड्डियां मजबूत होती है तथा दांतो को मजबूती मिलती है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित व नियंत्रित रखने में मदद करता है, साथ ही यह लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देता। यदि आप रात को सोते समय दूध पीने के फायदों से अभी भी अंजान हैं तो यह लेख अंत तक पढ़ें।

सोते समय गर्म दूध पीने से मिलेंगे यह 4 चौंकाने वाले फायदे - Benefits Of Drinking Hot Milk At Bedtime In Hindi

1. अच्छी नींद लाने में मदद करे (it help you sleep well)

सोने से पहले दूध पीने से आपकी नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। दूध में ट्रिप्टोफैन (tryptophan) और बायोएक्टिव (bioactive) पेप्टाइड्स होते हैं जो नींद के पैटर्न को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जिन लोगों को तनाव के कारण सोने में परेशानी होती है, सोते समय एक गिलास दूध आमतौर पर आवश्यक विश्राम और 8 घंटे की नींद पाने में मदद करता है।

2. स्वस्थ हड्डियों का निर्माण करे (build healthy bones)

दूध में विटामिन D का उच्च स्तर होता है, जो शरीर को स्वस्थ हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए आवश्यक होता है। दूध शरीर को खुद को ठीक करने और किसी भी विटामिन D की कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है। विटामिन D ऑस्टियोपोरोसिस (osteoporosis) जैसी कई बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है।

3. वजन घटाने में सहायक (aids in weight loss)

रात के समय दूध पीने से वजन कम किया जा सकता है। रात के समय दूध पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है जो आपको बीच रात में खाने की लालसा को उत्पन नहीं होने देगा। दूध प्रोटीन का एक आवश्यक स्रोत है जो ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने और पर्याप्त ऊर्जा स्तर सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। दूध के कम फैट वाले दूध संस्करण के लिए जाना सुनिश्चित करें।

4. तनाव के स्तर को कम करे (reduce stress levels)

सोने से पहले अपने आप को एक कप दूध डालना तनाव को कम करने की एक बेहतरीन तकनीक हो सकती है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, लैक्टियम ब्लड प्रेशर को कम करके, मांसपेशियों को आराम देकर और तनाव के दौरान शरीर द्वारा जारी हार्मोन कोर्टिसोल (cortisol) के स्तर को कम करके शरीर पर सुखदायक प्रभाव पैदा कर सकता है। तनाव और चिंता को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए लैक्टियम मस्तिष्क के रिसेप्टर्स (brain receptors) को प्रभावित कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

