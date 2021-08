हल्दी (Turmeric/ Haldi) को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। वहीं अगर आप बात करें नींबू (Lemon/ Neembu) की तो ये सेहत के लिए एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। हल्दी और नींबू जब साथ आते हैं तो बहुत धमाल होता है।

ये बिल्कुल उस तरह से है कि अगर आप दो अच्छी चीजों को एक साथ कर देंगे तो उससे आपको सिर्फ लाभ ही होगा। सेहत के लिए ये बेहद जरूरी है क्योंकि बीमारियाँ कभी भी किसी भी परेशानी का हल नहीं हो सकती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हल्दी पसंद नहीं है जबकि कुछ के लिए नींबू का यही हाल है।

वैसे आपको दोनों का सेवन नहीं करना है क्योंकि आपको सिर्फ इनके पानी का सेवन करना है। इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे आप इम्यूनिटी (Immunity) को बढ़ानेवाला कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये कई प्रकार के विटामिन्स की कमी को भी पूरा करता है जो एक अच्छी बात है।

हल्दी नींबू पानी पीने के 5 फायदे: Haldi Neembu Paani Peene Ke 5 Fayde

सर्दी खांसी को करे ठीक: Turmeric Lemon Water cures cough and cold in Hindi

अगर आप सिर्फ नींबू का सेवन करना चाहेंगे और वो भी तब जबकि आपको सर्दी खांसी हो तो घरवाले आपको ऐसा करने से रोकेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि नींबू की तासीर ठंडी होती है। वहीं अगर आप नींबू एवं हल्दी का सेवन एक साथ करते हैं और वो भी सिर्फ उसके पानी का तो उससे हल्दी के एंटी बैक्टीरियल (Anti Bacterial), एंटी इंफ्लेमेटरी (Anti Inflammatory), एंटी ऑक्सीडेंट (Anti Oxidant) और एंटी फंगल (Anti Fungal) गुण बीमारियों को रोकते हैं। नींबू शरीर को नार्मल रखता है और उसका पानी भी वही काम करता है।

मोटापे को करे कम: reduces additional weight and obesity in Hindi

मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर दूसरा भारतीय परेशान है। फिट दिखने वाले लोग भी मोटे होते हैं और जिन्हें आप टीवी या फिल्म के स्क्रीन पर बेहद फिट देखते हैं वो भी असल जिंदगी में काफी मोटे होते हैं। ऐसे में अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आज ही हल्दी नींबू के पानी का सेवन करें।

किडनी एवं लिवर संबंधी समस्या होगी दूर: Kidney and Liver related issues will be over

किडनी और लिवर में कोई भी परेशानी होते ही आपके चक्कर क्लिनिक की तरफ बढ़ जाते हैं जबकि उसके कारण होने वाली पीड़ा और आर्थिक क्षति को शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो खुद को किडनी एवं लिवर से जुड़ी परेशानी से भी बचा सकते हैं।

दिल को रखे तंदरुस्त: Keeps heart healthy in Hindi

ऐसे कई तेल हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके दिल को तंदरुस्त रख सकते हैं। अब अगर आप बेवजह पैसे खर्च करना चाहते हों और दिल को मुश्किल में ड़ालना चाहते हों तो आप ऐसे तेलों पर विश्वास करें। आप खुद सोचें कि जब आपको घर में ही उसका इलाज मिल सकता है तो पैसे क्यों खर्च करने हैं?

डायजेशन होता है ठीक: Improves Digestion in Hindi

शरीर में डायजेशन से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो उसको दूर करने के लिए नींबू और हल्दी के पानी का सेवन करें। आप चाहें तो इसे रात में खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दिन के खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपका पाचन ठीक होगा जो एक अच्छी बात है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

