इम्यूनिटी को बेहतर बनाये रखने के लिए खाएं ये 5 सुपरफूड्स - Superfoods To Get Better Immunity

शरीर के लिए कुछ जाने माने खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी इम्युनिटी को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं। यदि आप सर्दी, फ्लू और अन्य संक्रमणों को रोकने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए फायदेमंद है। इन 7 शक्तिशाली इम्युनिटी बूस्टर को शामिल करने के लिए अपने भोजन की योजना बनाएं।

1. सिट्रस फ्रूट्स (Citrus fruits)

सर्दी लगने के बाद ज्यादातर लोग सीधे विटामिन C की ओर रुख करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में मदद करता है। माना जाता है कि विटामिन C सफेद रक्त कोशिकाओं () के उत्पादन को बढ़ाता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगभग सभी सिट्रस फ्रूट्स विटामिन C में उच्च होते हैं।

2. लाल शिमला मिर्च (Red bell peppers)

अगर आपको लगता है कि सिट्रस फ्रूट में किसी भी फल या सब्जी की तुलना में सबसे अधिक विटामिन C होता है, तो फिर से सोचें। लाल शिमला मिर्च में फ्लोरिडा नारंगी के रूप में लगभग 3 गुना अधिक विटामिन C होता है। यह बीटा कैरोटीन का भी एक समृद्ध स्रोत हैं। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के अलावा, विटामिन C आपको स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में मदद कर सकता है। बीटा कैरोटीन, जिसे आपका शरीर विटामिन A में परिवर्तित करता है, आपकी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

3. ब्रोकोली (Broccoli)

ब्रोकली विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। विटामिन A, C, और E, साथ ही फाइबर और कई अन्य एंटीऑक्सिडेंट के साथ पैक, ब्रोकोली सबसे स्वस्थ सब्जियों में से एक है जिसे आप अपनी प्लेट में रख सकते हैं। इसकी शक्ति को बरकरार रखने की कुंजी इसे जितना संभव हो उतना कम पकाना है। भोजन में अधिक पोषक तत्व रखने के लिए इसे स्टीम करना सबसे अच्छा तरीका है।

4. लहसुन (Garlic)

लहसुन दुनिया के लगभग हर व्यंजन में पाया जाता है। यह भोजन में थोड़ा सा उत्साह जोड़ता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रारंभिक सभ्यताओं ने संक्रमणों से लड़ने में इसके महत्व को पहचाना है। लहसुन आर्टरीज के सख्त होने को भी धीमा कर सकता है और कमजोर सबूत हैं कि यह ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। लहसुन के इम्युनिटी-बढ़ाने वाले गुण सल्फर युक्त यौगिकों की भारी सांद्रता से आते हैं, जैसे कि एलिसिन (allicin)।

5. अदरक (Ginger)

अदरक एक अन्य घटक है जिसे कई लोग बीमार होने के बाद अपनाते हैं। अदरक सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो गले में खराश और सूजन संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक मतली के साथ भी मदद कर सकता है। जबकि इसका उपयोग कई मीठे मिठाइयों में किया जाता है, अदरक कैप्साइसिन (capsaicin) के एक रिश्तेदार जिंजरोल के रूप में कुछ गर्मी पैक करता है। अदरक पुराने दर्द को भी कम कर सकता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण भी हो सकते हैं।

