हल्दी के ये फायदे जानना है सबके लिए ज़रूरी!

हल्दी (Turmeric), जिसे कभी-कभी भारतीय केसर या गोल्डेन मसाला कहा जाता है, एक लंबा पौधा है जो एशिया और मध्य अमेरिका में उगता है। प्रसंस्कृत हल्दी के चमकीले पीले रंग ने कई संस्कृतियों को इसे डाई के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। करी पाउडर में पिसी हुई हल्दी भी एक प्रमुख घटक है। जबकि हल्दी एक स्वादिष्ट मसाला है जो उपभोग करने के लिए पौष्टिक होता है, यह पारंपरिक रूप से आयुर्वेदिक और चीनी चिकित्सा में सूजन की स्थिति, त्वचा रोग, घाव, पाचन संबंधी बीमारियों और लिवर की स्थिति के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। हल्दी से जुड़े ये फायदे जानना है सबके लिए ज़रूरी!

1. गठिया और जोड़ों के दर्द में मदद करे (Help with arthritis and joint pain)

हल्दी के अर्क के सबसे आम उपयोगों में से एक जोड़ों के दर्द और गठिया से होने वाली परेशानी का मुकाबला करना है। गंभीर गठिया के लक्षणों में गति की सीमित सीमा, जोड़ों में अकड़न, अत्यधिक सूजन और गतिशीलता की कमी शामिल हैं। ये लक्षण समय के साथ खराब हो सकते हैं, अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो स्थायी क्षति हो सकती है। करक्यूमिन () संधिशोथ (rheumatoid), सोरियाटिक गठिया और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस (osteoarthritis) के विकास से जुड़ी सूजन के कई मध्यस्थों को रोकता है।

2. पुरानी सूजन को कम करे (Decrease Chronic Inflammation)

सूजन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है जो परेशानियों या खतरों का जवाब देती है। सूजन वाले क्षेत्र अक्सर सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं या दर्दनाक हो जाते हैं। जबकि यह एक स्वस्थ और सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है, कभी-कभी प्रतिरक्षा प्रणाली गड़बड़ा जाती है। यदि सूजन पुरानी हो जाती है, तो यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।

3. वजन घटाने में सहायक (Aids in weight loss)

मोटापा कई अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, और अन्य। यदि आप अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो वजन घटाना काफी सीधा हो सकता है। हालांकि, यदि आपके पास पहले से मौजूद मेटाबोलिज्म संबंधी विकार है, तो चीजें थोड़ी अधिक जटिल हो सकती हैं। करक्यूमिन मेटाबोलिज्म को स्थिर करने और वजन को प्रबंधित करने में मदद करके मेटाबोलिज्म संबंधी विकारों को लाभ पहुंचाता है। हल्दी इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाती है, लिपिड मेटाबोलिज्म को नियंत्रित करती है और फैट ऊतक के विकास के लिए जिम्मेदार कई प्रक्रियाओं को दबाकर फैट को लक्षित करती है।

4. त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार (Improve skin health)

हमारी त्वचा हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत है। त्वचा हमें हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षित रखती है और हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करती है। कभी-कभी, अवांछित त्वचा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए पुराने मुँहासे, एक्जिमा और सोरायसिस जैसे उपचार की आवश्यकता होती है। कई DIY त्वचा को ठीक करने के लिए फेस मास्क, पेस्ट और अन्य सामयिक समाधान बनाने के लिए हल्दी पाउडर का उपयोग करते हैं। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि करक्यूमिन सूजन वाली त्वचा की स्थिति से जुड़े ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। हल्दी कोलेजन संश्लेषण को भी बढ़ाती है और ऊतक की मरम्मत में काफी तेजी लाती है।

5. प्राकृतिक तरह से रक्त पतला करे (Natural Blood Thinner)

रक्त के थक्के तब बनते हैं जब रक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स कहलाती हैं, घायल क्षेत्र को प्लग करने के लिए क्षतिग्रस्त साइट पर चली जाती हैं। यह घटना एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। थक्के के बिना, छोटे कागज़ के टुकड़े विनाशकारी हो जाएंगे। कभी-कभी, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें रुकावटों को रोकने के लिए रक्त को पतला करने की आवश्यकता होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

