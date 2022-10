ब्लैकहेड्स (Blackheads) से निपटना बहुत दर्दनाक हो सकता है। ब्लैकहेड्स तब होते हैं जब हमारे रोम छिद्र गंदगी, पसीने और तेल के कारण बंद हो जाते हैं। ये सभी तत्व जब हमारी त्वचा पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो ब्लैकहेड्स की तरह दिखने लगते हैं। ब्लैकहेड्स से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले त्वचा को सही क्रीम या मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ करना है। ब्लैकहेड्स को दूर करने के लिए सैलिसिलिक एसिड (Salicylic acid) एक बढ़िया विकल्प है और यह बाजार में उपलब्ध ओवर-द-काउंटर उत्पादों में पाया जा सकता है। ब्लैकहेड्स से छुटकारा पाने के लिए रेटिनोइड (Retinoid) स्किन क्रीम भी एक उपयोगी तरीका है। बहुत सारा पानी पीने से शक्तिशाली तेल ब्लॉकों को दूर रखकर त्वचा की सतह को हाइड्रेट करने में मदद मिल सकती है। इस लेख के माध्यम से हम ब्लैकहेड्स हटाने के घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं।

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए 6 घरेलू नुस्खे : Home Remedies To Remove Blackheads In Hindi

1. बेकिंग सोडा (Baking soda)

बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर (exfoliator) है। बेकिंग सोडा और पानी का उपयोग करके एक पेस्ट बनाएं और इसे ब्लैकहैड प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। कुछ मिनटों के लिए त्वचा को धीरे से साफ़ करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करें और फिर पानी से धो लें। ऐसा हफ्ते में दो बार करने से फायदे देखने को मिलेंगे।

2. एक्सफोलिएट करें (Exfoliate)

यदि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो अपने त्वचा देखभाल आहार में छूटना शामिल करने का समय आ गया है। एक प्राकृतिक या कॉस्मेटिक स्क्रब का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के लिए उपयुक्त हो, ताकि आपकी त्वचा से जमी हुई गंदगी और मृत त्वचा कोशिका को हटाया जा सके। जब आप उस पर हों तो ब्लैकहैड से प्रभावित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। सप्ताह में कम से कम एक बार एक्सफोलिएट (Exfoliate) करें।

3. फेशियल (Facials)

नियमित रूप से फेशियल करवाने से ब्लैकहेड्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फेशियल त्वचा की अशुद्धियों और गहरे बैठे मलबे से छुटकारा पाने और चमक को बहाल करने का एक ताज़ा तरीका है।

4. सही उत्पादों में निवेश करें (Invest in the right products)

यदि आपके पास मुहांसे या ब्लैकहैड-प्रवण त्वचा है, तो यह समय है कि आप अपने त्वचा देखभाल उत्पादों पर पुनर्विचार करें। गैर-कॉमेडोजेनिक (non-comedogenic) उत्पाद खरीदें जो विशेष रूप से छिद्रों को बंद न करने के लिए तैयार किए गए हों।

5. त्वचा को हमेशा साफ रखें (Always keep the skin clean)

जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी त्वचा गंदगी को आकर्षित करती है। यदि अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता है, तो यह ब्लॉक्ड पोर्स का कारण बन सकता है जिससे ब्लैकहेड्स की संभावना बढ़ जाती है। मेकअप का त्वचा पर समान प्रभाव हो सकता है और अगर इसे पूरी तरह से साफ नहीं किया गया, तो इससे ब्लैकहेड्स और यहां तक कि ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मेकअप हटाने के लिए और सोने से पहले अपना चेहरा धो लें।

6. भाप ले (Steaming)

अपने चेहरे को भाप के अधीन करना जिद्दी ब्लैकहेड्स को नरम करने और फिर उन्हें दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। चेहरे को भाप देने से त्वचा में पसीना आता है, जो बदले में अंदर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह छिद्रों को भी नरम करता है, जिससे जिद्दी ब्लैकहेड्स निकालना आसान हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far