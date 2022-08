COVID-19 महामारी के दौरान बहुत से लोगो के मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) पर भारी असर पड़ा है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महामारी के दौरान तनाव का अनुभव किया है। बहुत से लोगो को मानसिक स्वास्थ्य से जुडी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बच्चों से लेकर बड़ो तक अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना सबसे जरूरी होता है। इस लेख में अपनी मेन्टल हेल्थ का ख्याल रखने के तरीके बताये गए हैं।

अपनी मेंटल हेल्थ का रखें ख्याल, जानिये यह 6 तरीके - Ways To Take Care Of Your Mental Health In Hindi

1. अपने आप को महत्व देना सीखें (Learn to value yourself)

अपने साथ सम्मान से व्यवहार करें और आत्म-आलोचना करने से बचें। अपने शौक और पसंदीदा परियोजनाओं के लिए समय निकालें या अपने क्षितिज (horizons) का बढ़ाएं। मन शांत रखने के लिए आप गार्डनिंग, डांसिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें या कोई अन्य कार्य करें जिसमे आपकी रूचि हो। ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से यह आपको अपनी मूल्य बढ़ाने में मदद कर सकता है।

2. अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें (Take care of your physical health)

अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य (mental health) और कल्याण (well-being) में सुधार होता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए एक्टिव रहें, चाहे वह दौड़ना हो, पैदल चलना हो, योग करना हो, नृत्य करना हो, साइकिल चलाना हो या गार्डनिंग करना हो। संतुलित और स्वस्थ आहार लें। पर्याप्त नींद अवश्य लें।

3. तनाव से निपटने के तरीके को जाने (Know how to deal with stress)

आज के समय में, तनाव जीवन का एक हिस्सा है। अच्छे कौशल का अभ्यास करें। 1-मिनट में होने वाली तनाव रणनीतियाँ को आज़माएँ, ताई-ची (Tai Chi) करें, व्यायाम (exercise) करें, प्रकृति की सैर (Nature walk) करें या तनाव कम करने वाले के रूप में जर्नल लेखन (journal writing) का प्रयास करें। साथ ही जीवन में मुस्कुराना याद रखें। शोध से पता चलता है कि, हँसी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा सकती है, दर्द को कम कर सकती है, आपके शरीर को आराम दे सकती है तथा तनाव को कम कर सकती है।

4. शराब और अन्य नशीले पदार्थों से बचें (Avoid alcohol and other intoxicants)

शराब का सेवन कम से कम करें और अन्य नशीले पदार्थों से बचें। कभी-कभी लोग "स्व-औषधि" के लिए शराब और अन्य दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में, शराब और अन्य दवाएं केवल समस्याओं को बढ़ाती हैं।

5. अपने आप को अच्छे लोगों से घेरें (Surround yourself with good people)

मजबूत पारिवारिक या सामाजिक संपर्क वाले लोग आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं जिनके पास समर्थन नेटवर्क नहीं होता है। सहायक परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ योजनाएँ बनाएं या ऐसी गतिविधियों की तलाश करें जहाँ आप नए लोगों से मिल सकें, जैसे कि क्लब, कक्षा या सहायता समूह। यह आपको तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है।

6. जरूरत पड़ने पर मदद लें (Get help when you need it)

मदद मांगना ताकत की निशानी है - कमजोरी की नहीं और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का उपचार प्रभावी है। जो लोग उचित देखभाल प्राप्त करते हैं वे मानसिक बीमारी और एडिक्शन से उबर सकते हैं और पूर्ण, पुरस्कृत जीवन जी सकते हैं। अपनी मेन्टल हेल्थ के लिए आप चिकित्सा सहायता भी ले सकते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक आपकी सहायता कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar