सिर दर्द का एक्यूप्रेशर पॉइंट: Sar Dard Ka Acupressure Point 

शरीर (Body) को अपनी जरूरत के मुताबिक हर चीज का इलाज करना आता है। एक बड़ी परेशानी ये है कि हम सबने इस शरीर को बेहद कमजोर समझ लिया और उससे भी ज्यादा कमजोर बना लिया है। इस शरीर के पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर आप इस बात को समझ सकें और जान जाएं।

शरीर में मौजूद नसों की बात करें तो ये एक हजार मील तक का सफर तय कर सकती हैं। शरीर में अमूमन 650 मांसपेशियाँ होती हैं लेकिन किसी किसी में इसकी संख्या 900 तक भी हो सकती है। इस शरीर को आप दुनिया का सबसे बड़ा हब या बंदरगाह कह सकते हैं। इसमें हर दिन ना जाने कितनी चीजें इस समय भी शरीर के अंदर चल रही हैं जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं।

शरीर में कोई भी दर्द होते ही हम बाहरी चीजों के भरोसे हो जाते हैं। इसमें सर दर्द भी शामिल है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो दवाई, बाम, या डॉक्टर से पहले आप अपने उस तंत्र को देखें जो इस दुनिया में सबसे अच्छा है। हमारा शरीर हर बीमारी को ठीक करने का माद्दा रखता है बशर्ते हम उसकी ताकत को पहचान सकें।

सिर दर्द का एक्यूप्रेशर पॉइंट: Acupressure point for head ache relief

भौहों के बीच में एक्यूप्रेशर पॉइंट:Acupressure point between the eyebrows for head ache relief

आँखों के ऊपर मौजूद भौहों के बीच में शरीर का केंद्र माना गया है। इसे कई धार्मिक किताबों में त्रिनेत्र भी कहा गया है। जब आपके सर में दर्द हो तो अपने अंगूठे को उस जगह पर रखें और धीरे धीरे वहाँ पर प्रेशर बढ़ाएं। ऐसा करते ही आपको एक आराम महसूस होगा। इसको एक मिनट करने से आपको लाभ होगा।

हाथ में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट: Acupressure point in the hand for head ache relief

आँखों की ही तरह आपके हाथों में पांच ऊँगलियाँ दी गई हैं। हर ऊँगली का जुड़ाव शरीर के किसी एक अंग से होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी या प्यार की अंगूठी एक ऊँगली में क्यों पहनाई जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका जुड़ाव सीधे दिल से होता है। उसी तरह से सर के दर्द में अंगूठे के साथ वाली जगह पर एक्यूप्रेशर करने से आपको सर दर्द में आराम मिलता है।

गर्दन पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट: Acupressure point on the neck for head ache relief

सर में दर्द हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इसका कुछ जुड़ाव स्पाइनल कॉर्ड से भी हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से को सर्वाइकल कहा जाता है। यही वजह है कि जब भी पीठ से जुड़ी कोई परेशानी होती है तो उसे सर्वाइकल पेन कहा जाता है।

स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपकी गर्दन होती है जो आगे जाकर दिमाग से जुड़ी हुई होती है। अगर आप गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो आपको दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसपर ऊँगली रखते ही आपको सर दर्द में आराम दिखाई देगा। उन जगहों पर प्रेस करते रहें और गर्दन को दो मिनट के लिए पीछे ले जाकर आप दोबारा से नार्मल स्थिति में आ सकते हैं।

पंजों पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट: Acupressure point on the feet for head ache relief

पंजों में अंगूठे और उसके बाद वाली ऊँगली के बीच में एक प्रेशर पॉइंट होता है। अगर आपने इस पॉइंट पर महज एक मिनट के लिए भी प्रेशर दिया तो उससे सर दर्द ऐसे गायब होगा जैसे वो कभी था ही नहीं। ये बात समझाने के लिए काफी है कि किस तरह से आप शरीर के कई अंगों के बीच में मौजूद प्रेशर पॉइंट से अपने सर के दर्द को ठीक कर सकते हैं।

