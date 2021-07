विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है: Vitamin C Ki Kami Se Kaun Sa Rog Hota Hai

विटामिन सी (Vitamin C) शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको विटामिन सी से जुड़ी कोई परेशानी पेश आ रही है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी की कमी सेहत के लिए बेहद खराब होती है। आप खुद को परेशानी में नहीं ड़ालना चाहेंगे क्योंकि उससे परेशानियाँ ही पेश आएंगी।

विटामिन सी को डॉक्टर्स भी लेने और प्राप्त करने की सलाह देते हैं। इससे सेहत को लाभ हैं जिन्हें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके शरीर और जीवन में परेशानियाँ बढ़ जाएंगी जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए आइए एक नजर डालते हैं उन रोगों पर जो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकते हैं।

विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है: Dieases due to vitamin c deficiency

घाव भरने में देर लगे: Takes Time to heal a wound

चोट लगना एक नार्मल क्रिया है लेकिन अगर इंसान के शरीर के घाव समय से नहीं भर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इंसान को कुछ दिक्कत है। ये दिक्कत और कुछ नहीं बल्कि विटामिन सी की कमी है। इस कमी को दूर करें वरना आपकी सेहत बेहद बिगड़ सकती है जो आप किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे।

मसूड़ों और नाक से खून आना: Bleed through the nose and mouth

मुँह में मौजूद मसूड़ों और नाक से अगर खून आ रहा है तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए कोलेजन जरूरी है। अगर इसकी कमी हो गई तो इंसान की सेहत बिगड़ जाएगी जो कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए अपना ध्यान रखें और ऐसी मुश्किल ना होने दें।

वजन बढ़ना: Weight Increase

अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आपका वजन बढ़ेगा और बेहताशा बढ़ेगा। इस परेशानी से खुद को बचाने के लिए आपको विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। आपकी सेहत में वजन बढ़ना एक बाधा है इसलिए इस बात का ध्यान रखें और अपने वजन को कभी भी बढ़ने ना दें। ये हर परेशानी की जड़ है।

Edited by Amit Shukla