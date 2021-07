मूड को फ्रेश और स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ सेहत को ठीक करती है झप्पी: Mood Ko Fresh Aur Stress Ko Kam Karne Ke Saath Saath Sehat Ko Theek Karti Hai Jhappi

ऐसा नहीं है कि हम सब झप्पी (Cuddling) ड़ालना नहीं जानते थे लेकिन एक फिल्म में इस्तेमाल किए गए एक शब्द ने इसको घर घर तक पहुँचा दिया। 'जादू की झप्पी' का नाम एकदम सही है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए एक जादू की तरह ही काम करती है। सेहत में एक चीज बहुत जरूरी है और वो है जादू की झप्पी।

ये भी पढ़ें: एक बार में पेट साफ करें ये योगासन, बार बार टॉयलेट जाना सेहत के लिए नुकसानदेह: Ek Baar Mein Pet Saaf Karein Ye Yogasan, Baar Baar Toilet Jaana Sehat Ke Liye Nuksaandeh

खुशी हो, गम हो या जब हम थोड़ा लोनली महसूस कर रहे हों तो उस दौरान हमें एक झप्पी की जरूरत होती है। इससे आपको अच्छा महसूस होता है और ये बात सच भी है। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है जिसकी वजह से कडलिंग या झप्पी को बेहद अच्छा माना जाता है और आइए आपको इसके बारे में बताते हैं।

मूड को फ्रेश और स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ सेहत को ठीक करती है झप्पी: Cuddling helps in curing major mental issues and other benefits in Hindi

कडलिंग का दिमाग पर असर: Cudling's impact on the brain

दिमाग ही शरीर का पावरहाउस है। इसमें वो ताकत है जो मुर्दे को जिला दे और आपको एकदम फिट कर दे। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। आप जब भी कडलिंग करते हैं तो दिमाग से एक हॉर्मोन 'ऑक्सीटोसिन' रिलीज होता है। ये दिमाग को रिलैक्स करने देता है जो एक अच्छी बात है।

ये भी पढ़ें: बिना दौड़ लगाए वजन करें कम और बर्न करें कैलोरीज: Bina Daud Lagaye Wajan Karein Kam Aur Burn Karein Calories

कई बीमारियों के स्तर को करे कम: Reduces the level of many ailments

स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन में से किसी एक से तो आप जरूर दो चार हो रहे होंगे। ऐसे में अगर आप झप्पी करते हैं तो उससे बीमारियाँ दूर हो जाती हैं जिनमें स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारियाँ शामिल है। अगर आप मात्र 20 सेकेंड ही ऐसा करते हैं तो आपको लाभ होगा।

मात्र 10 सेकेंड में दे शरीर को थकान से आराम: Helps remove fatigue among other issues in 10 seconds

10 सेकेंड में ही झप्पी आपके शरीर से थकान, डिप्रेशन से जुड़ी दिक्कतें कम करता है और इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। डिप्रेशन को कम करने का अर्थ ये नहीं है कि ये उसका इलाज है लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपकी बातें सुन सकता है तो शरीर को अच्छा लगता है।

ये भी पढ़ें: एक योगासन जो आपको दे अच्छी सेहत और मजबूत दिमाग: Ek Yogasan Jo Aapko De Acchi Sehat Aur Majboot Dimaag

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla