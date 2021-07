एक बार में पेट साफ करें ये योगासन, बार बार टॉयलेट जाना सेहत के लिए नुकसानदेह: Ek Baar Mein Pet Saaf Karein Ye Yogasan, Baar Baar Toilet Jaana Sehat Ke Liye Nuksaandeh

पेट (Stomach) को जीवन का अभिन्न एवं अमूल्य अंग कहा जाता है। ये साफ है तो आपका दिमाग (Mind/ Brain) भी शांत और साफ सोच पाता है वरना आपका शरीर अजीब सी स्थिति में रहता है। पेट को जीवन औषधि के तौर पर भी देखा जाता है और ये बात बिल्कुल सच है। पेट आपके शरीर का केंद्र है।

बीमारी हो, चाहे खराब पाचन, दिमाग सही से ना सोच रहा हो या शरीर में हो दर्द, पेट को सबसे पहले ठीक करने की सलाह दी जाती है। आपने ये बात गौर की होगी कि जब आप डॉक्टर के पास बीमारी का इलाज ढूंढने जाते हैं तो वो आपको सबसे पहले अपने खाने को ठीक करने को कहता है। वो आपको हल्का खाने की सलाह देगा या फिर सिर्फ लिक्विड डाइट बताएगा जिसका सीधा संबंध पेट से होता है।

एक बार में पेट साफ करें ये योगासन, बार बार टॉयलेट जाना सेहत के लिए नुकसानदेह: Clean Stomach is better for health, continuous use of toilet is bad for health

क्यों जाना पड़ता है बार बार बाथरूम?: Why does one need to use the restroom so frequently

एक स्थिति तो ये हो सकती है कि किसी का पेट खराब हो तो उसे बाथरूम का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। वहीं अगर आपके पेट में खाना सही से पचा नहीं है तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखें कि सही से खाने को ना चबाने के कारण भी आपको बाथरूम का इस्तेमाल करना पड़ता है।

कैसे सुधारें इस आदत को?: How do we fix this problem?

अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल बढ़ा दें। खाने को खूब चबाकर खाएं। मुँह के हर दाँत से खाने को चबाएं और रोटी के छोटे टुकड़े खाएं। इससे आपको सेहत को ठीक रखने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे ये परेशानी भी ठीक हो जाएगी। वैसे कई लोगों के लिए इस स्थिति के बाद भी चीजें नहीं सुधरती हैं।

उदराकर्षणासन आसन करें: Udarakarshanasan karein

इस आसन का नाम आपने पहले भी सुना होगा पर शायद इसका इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया होगा। इस आसन को करने के लिए अपने पंजों के बल बैठ जाएं। इस दौरान घुटनें ऊपर हों लेकिन अब दाएं घुटने को जमीन से थोड़ा ऊपर रखें जबकि बाएं घुटने को छाती के पास लेकर आएं।

इसके बाद हाथों को घुटनों पर रख लें और पूरे शरीर को बायीं तरफ मोड़ें। आप उसी स्थान पर रहें और सिर्फ शरीर को मोड़ें। इस स्थिति में आपका दायां घुटना बाएं पंजे पर पर होगा। अब अपने बाएं पंजे को देखने का प्रयास करें। जब आप दाएं मुड़ रहे हों तो उस समय अपने शरीर में साँस लें और बाएं मुड़ने के 20 सेकेंड बाद वापस नार्मल स्थिति में आते ही साँस छोड़ दें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

