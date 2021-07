बिना दौड़ लगाए वजन करें कम और बर्न करें कैलोरीज: Bina Daud Lagaye Wajan Karein Kam Aur Burn Karein Calories

इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात फिलॉसफी के आधार पर जितनी सही है उतनी ही इस आधार पर भी कि आपका जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो कई लोग सिर्फ सुबह आठ बजे तक सोते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो ऑफिस के लिए लेट कैसे हो गए।

इस बात का ध्यान रखें कि जो वक्त के साथ नहीं चला, वक्त उसके साथ नहीं चला। ये चलना ही जीवन है और चलते रहना ही इंसान का काम है। हिंदी फिल्म 'शोर' में अद्भुत गायक मुकेश जी ने भी एक गीत के बोलों को अपनी आवाज दी है जो इस प्रकार हैं 'जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम।'

इस यादगार गीत के बोल होने के बावजूद हम एक गलती करते हैं। वो गलती ये है कि हम कभी भी चलते नहीं हैं। अगर हमें अपने घर से दो गली पीछे भी जाना होता है तो हम गाड़ी पर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम सबकी सेहत और इम्यूनिटी खराब हो रही है और हम बीमारियों का शिकार हो जा रहे हैं।

क्यों होते हैं हम मोटे?: Why do we become fat?

जब शरीर में फैट जमा होगा तो आप फैट ही होंगे। हम सब खाने के मामले में अपनी जबान की लज्जत पर ध्यान देते हैं लेकिन उसकी वजह से सेहत को हो रहे नुकसान पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जबान को लज्जत देने वाली चीज कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकती है, लेकिन सेहतमंद चीज लज्जतदार हो सकती है।

कैसे बर्न करें कैलोरीज?: How do we burn calories?

कैलोरीज के बढ़ने से सेहत को नुकसान होता है लेकिन इसके बर्न होने से सेहत को फायदा होता है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चलने की आदत ड़ालें। लिफ्ट का इस्तेमाल एकदम बंद कर दें और चाय एवं कॉफी की मात्रा भी कम कर दें। जबान को लज्जत नहीं, शरीर को सेहत दें।

क्या होना चाहिए डाइट प्लान: What should be the diet plan?

खाना खाना भी एक कला है। खाने का आनंद लें और उसे कम से कम 32 बार चबाएं। अगर आप खाने को नहीं चबा रहे हैं तो उससे आपके पेट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। खाने में फाइबर को बढ़ाएं और हर समय ना खाएं। खाने के एक घंटे पहले ना तो कुछ खाएं और ना ही पिएं। ये वो समय होना चाहिए जब आपका शरीर भूख के लिए तैयार हो। खाने से एक घंटा पहले पानी पी लें।

