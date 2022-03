काजू (Cashew) ड्राई फ्रूट्स में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। काजू खाने से हमें बहुत लाभ मिलते है। काजू में विटामिन A, C, B6, कैल्शियम (Calcium), फाइबर (Fiber), फॉस्फोरस (Phosporus), आयरन (Iron), पैटैशियम (Potassium), प्रोटीन (Protein), जिंक (Zinc), सोडियम (Sodium), मैग्नीशियम (Magnesium) आदि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए भी आवश्यक होते हैं। सुबह खाली पेट काजू खाने के अनेक लाभ है। इस लेख में खाली पेट काजू खाने के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की गयी है।

खाली पेट काजू खाने के फायदे और नुकसान - Khali Pet Kaju Khane Ke Fayde Aur Nuksan In Hindi

खाली पेट काजू के फायदे : Benefits Of Eating Cashew On Empty Stomach In Hindi

- सुबह खाली पेट काजू खाते हैं, तो उन लोगों को लाभ हो सकता है, जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है। चूंकि, इसमें फाइबर होता है, इसलिए यह मल को लूज करता है। पाचन शक्ति को सुधारता है।

- काजू में मौजूद मोनो सैचुरेटड फैट दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। हड्डियों और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से निजात दिलाने में मददगार माना जाता है। काजू हड्डियों को कमजोर होने से बचाने का काम कर सकता है।

- अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको इसका सेवन जरु करना चाहिए। दरअसल इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बल्ड में मौजूद ग्लूकोज को स्टैबल करने में मदद करते हैं। ऐसे में आपको इसका सवेन करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

- काजू स्किन के लिे बहुत अच्छा माना जात है, इससे आपकी त्वचा की झुर्रियां कम हो जाती है औऱ साथ ही इसमें पाए जाने वाले विटामिन E और एंटी-ऑक्सीडेंट आपकी स्किन को हर तरह से फायदा पहुंचाते हैं।

- काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसे खाने से बाल और सुंदर हो जाते हैं। दरअसल काजू में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो बालों को कमजोर होने से बचाने के साथ-साथ उन्हें मुलायम चमकदार और घने बनाने में मदद कर सकते हैं।

- बच्चों को काजू खिलाएं। इससे उनकी याद करने की क्षमता तेज होगी। इसमें मैग्नीशियम होता जो मानसिक सेहत को बढ़ाता है।

खाली पेट काजू के नुकसान : Side-Effects Of Eating Cashew On Empty Stomach In Hindi

- काजू में सोडियम की मात्रा पाई जाती है ऐसे में इसका ज्यादा सेवन करने से शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक को सकती है। जिससे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

- फाइबर अधिक शरीर में जाने से गैस, ब्लोटिंग आदि समस्या भी हो सकती है।

- पोटैशियम लेवल अधिक बढ़ने से किडनी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में काजू का सेवन प्रतिदिन सिर्फ 4-5 ही करना सेहत के लिए फायदेमंद है।

- काजू में फाइबर की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। ऐसे में इसके ज्यादा सेवन से पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पेट फूलना और गैस।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

