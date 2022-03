हाइपरसैलिवेशन (Hypersalivation), जिसे सियालोरिया या पाइलिज़्म के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब किसी व्यक्ति के मुंह में बहुत अधिक लार बनती है। इसके परिणामस्वरूप मुंह से लार निचले होंठ पर फैल सकती है, जिसे डोलिंग कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि आमतौर पर किसी अन्य अंतर्निहित स्थिति का लक्षण है। ये अन्य कारक आसानी से इलाज और सामान्य कारणों से लेकर दुर्लभ बीमारियों तक हो सकते हैं। इस स्तिथि में आपको डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रुरत होती है।

बहुत अधिक लार से बात करने और खाने में समस्या हो सकती है, साथ ही फटे होंठ और त्वचा में संक्रमण भी हो सकता है। हाइपरसैलिवेशन (Hypersalivation) और डोलिंग (drooling) भी सामाजिक चिंता और कम आत्मसम्मान का कारण बन सकता है। आइये जानते है किन कारणों से होती है यह स्तिथि :-

अत्यधिक लार के कारण : Causes Of Excessive Saliva In Hindi

हाइपरसैलिवेशन के कई संभावित कारण हैं। यह डेन्चर पहनने, या खराब मुंह समन्वय होने से एक जटिलता हो सकती है।

अत्यधिक लार उत्पादन के कारण, जो हाइपरसेलिवेशन की ओर ले जाते हैं, उनमें शामिल हैं (Causes of excessive saliva production, leading to hypersalivation)

1. गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस या मतली

2. साइनस, गले, या पेरिटोनसिलर संक्रमण

3. जहरीली मकड़ी के काटने, सरीसृप (reptile) के जहर और जहरीले मशरूम

4. नकली दांत

5. अल्सर, सूजन, या मुंह में दर्द

6. खराब मौखिक स्वच्छता

7. रेबीज या ट्यूबरक्लोसिस (TB) जैसे गंभीर संक्रमण

8. गंभीर या अचानक दर्द

9. हार्टबर्न के दौरान लार का पुनरुत्थान

10. जबड़ा फ्रैक्चर या डिस्लोकेशन

हाइपरसैलिवेशन का परिणाम हो सकता है: (Hypersalivation can be the result of)

- अत्यधिक लार उत्पादन

- मुंह से लार को प्रभावी ढंग से निगलने या साफ करने में असमर्थता

- मुंह बंद रखने में कठिनाई

*मुंह से लार को निगलने या साफ करने में कठिनाई डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, LLS, स्ट्रोक और पार्किंसंस रोग सहित कुछ अंतर्निहित स्थितियों के कारण या उससे जुड़ी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को संवेदी दोष भी है, तो हो सकता है कि उसे हमेशा इस बात का एहसास न हो कि उसे लार आ रही है।

घरेलू उपचार (Home Remedy)

खूब पानी पीने से लार का उत्पादन कम हो सकता है। टूथ-ब्रशिंग और माउथवॉश से कुल्ला करने से भी मुंह अस्थायी रूप से सूख सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

