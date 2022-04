Ayurvedic Remedies for Urine Infection in Women in hindi: यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) एक आम समस्या है। कई महिलाओं को इस बीमारी का अधिकतर सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट की मानें तो गंदे वॉशरूम का इस्तेमाल करने के कारण 50 प्रतिशत महिलाओं को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन तब होता है जब मूत्राशय और इसकी नली संक्रमित हो जाती है। जिसे नॉर्मल भाषा में मूत्राशय में होने वाली सूजन कहा जाता है। यूरिन इंफेक्शन के कई कारण हो सकते हैं। सही से पानी न पीना, लंबे समय से यूरिन रोक कर रखना, डायबिटीज, प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज के समय इन्फेक्शन के अलावा भी कई और वजहों से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के आयुर्वेदिक उपाय- Mahilaon me Urine Infection ke Ayurvedic Upay in hindi

आंवला (Urine infection will be removed from Amla)

यूरिन इन्फेक्शन की समस्या में आंवला काफी लाभकारी माना गया है। आंवला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आंवला की तासीर को ठंडा माना गया है। यूरिन इन्फेक्शन से निजात पाने के लिए आंवला के एक चम्मच चूर्ण को चार से पांच इलायची के दानों को पीसकर मिला लें और फिर इसका सेवन करें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा।

सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar for Urine Infection)

सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि अगर बीमारियों से दूर रहना है तो हर रोज एक सेब का सेवन करें। जिस तरह से सेब फायदेमंद होता है उसी तरह से इसका सिरका भी कई लाभ पहुंचाता है। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या में एक चम्मच गुनगुने पानी में दो चम्मच सिरका मिलाकर इसमें शहद भी डाल लें और फिर इसका सेवन करें। इससे जल्द ही यूरिन इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा।

सफेद इलायची (White cardamom for urine infection)

यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सफेद इलायची को खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पांच से छह इलाचयी के दानों को पीसकर आधे चम्मच सौंठ के पाउडर में मिला कर रख दें। इसके बाद सेवन करते वक्त इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और अनार का रस मिलाकर गुनगुने पानी के साथ पीएं। इससे काफी आराम मिलेगा।

नारियल पानी (Drink Coconut Water in Urine infection)

नारियल पानी तो वैसे कई सारे लाभ पहुंचाता है लेकिन, यूरिन इन्फेक्शन की भी समस्या में ये काफी लाभकारी है। नारियल पानी शरीर को अंदर से हाइड्रेट करता है। इसे नियमित रूप से पीने से पेट को भी ठंडक प्राप्त होती है, जिससे आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से छुटकारा मिलने में मदद मिल सकती है।

दही (Use curd in urine infection)

गर्मी के मौसम में दही का खूब इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे पेट को ठंडक प्रदान करती है इसके साथ ही, इसमें पाए जाने वाले गुण हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में दही के सेवन करने की सलाह दी जाती है। इससे यूरिन में होने वाली जलन में राहत मिलता है। इसके साथ ही छांछ का भी सेवन करना फायदेमंद होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj