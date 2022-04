Ayurvedic treatment for cyst: आजकल महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट यानी ओवरी या अंडाशय में गांठ बनने की समस्या आम होती जा रही है। इस समस्या के होने पर ओवरी में दर्द, सूजन, अनियमित पीरियड्स आदि जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो माना गया है कि, ये समस्या 40 की उम्र के बाद होती है लेकिन, इन दिनों लड़कियों को भी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते इसका सामना करना पड़ रहा है। इसे ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है। लेकिन, हमारा आयुर्वेद कहता है कि इस गंभीर समस्या को भी घरेलू उपाय के जरिए काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।

सिस्ट का आयुर्वेदिक इलाज - cyst ka Ayurvedic ilaj in hindi

अलसी के बीज (flax seeds is ayurvedic treatment for cyst)

सिस्ट या गांठ को सही करने में अलसी के बीच काफी कारगर उपाय माना गया है। ये शरीर में एस्ट्रोजन का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि, अलसी के बीज में फाइबर की मात्रा ज्यादे होती है जो शरीर के नुकसानदायक टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिवर को नुकसान करने वाले तत्व बाहर निकलने में मदद करते हैं। इस समस्या में रोज खाली पेट एक चम्मच अलसी के बीज को पीसकर गर्म पानी में मिलाकर पीने से काफी आराम मिल सकता है।

अदरक की चाय (Cyst ends by drinking ginger tea)

अदरक किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। हम इसका ज्यादातर इस्तेमाल चाय में करते हैं। ओवेरियन सिस्ट की समस्या से राहत पाने के लिए अदरक लाभकारी माना गया है। क्योंकि, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण मौजूद होते हैं, जो ओवेरियन के कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। अदरक की चाय पीने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है।

एप्सम सॉल्ट बाथ (Get relief from cysts by taking Epsom salt bath)

ओवेरियन सिस्ट की समस्या में एप्सम सॉल्ट बाथ लेना फायदेमंद विकल्प माना गया है। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और साथ ही ऐंठन को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसकी गर्मी अल्सर या ऐंठन के दर्द को कम कर सकती है।

कैमोमाइल टी (Chamomile tea is beneficial in getting rid of the problem of cysts)

ओवेरियन सिस्ट की समस्या में कैमोमाइल चाय काफी असरकारी है। ये ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसका प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है। ये ऐंठन की समस्या को दूर करती है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को दूर कर सकते हैं।

कैस्टर ऑयल मसाज (Castor oil massage to get relief from cyst)

अगर आप ओवेरियन सिस्ट की परेशानी का सामना कर रही हैं तो फिर कैस्टर ऑयल मसाज करना शुरू कर दें। पेट के निचले हिस्से की नियमित मसाज करने से काफी आराम मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

