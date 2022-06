एलोवेरा आइस क्यूब्स के फायदे- Aloe Vera ice cubes ke Fayde

Benefits of aloe vera ice cubes in hindi: एलोवेरा का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में ख्याल फेस ब्यूटी के बारे में आता है। क्योंकि, एलोवेरा हमारे चेहरे के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। ये चेहरे से जुड़ी कई सारी समस्याओं को खत्म कर फेस को चमकदार बनाता है। ग्लोइंग और चमकदार त्वचा के लिए एलोवेरा खूब इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, अगर इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका पता हो तो आप बेहद ही खूबसूरत दिख सकती हैं। एलोवेरा को हम चाहे तो सीधे तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा आइस क्यूब्स की भी मदद से चेहरे पर लगा सकते हैं।

एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चेहरे पर लगाएं एलोवेरा (Before starting the exercise, apply aloe vera on the face)

एलोवेरा आइस क्यूब्स का अगर अधिक फायदा चाहती हैं तो इसे एक्सरसाइज करने से पहले फेस पर लगाए। क्योंकि, व्यायाम करने के बाद त्वचा के पोर्स खुल जाए हैं और ये आपकी त्वचा में समा जाते हैं। जिससे आपके ज्यादा लाभ मिलता है। एलोवेरा के फायदे के बारे में बात करें तो ये, मुंहासे, फाइन लाइन्‍स, शिकन और रूसी जैसे स्किन से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

मुंहासों के लिए एलोवेरा आइस क्यूब्स के फायदे (benefits of aloe vera ice cubes for acne)

कई लोगों को चेहरे पर मुंहासों की समस्या ज्यादे रहती है। इसके लिए वो तमाम तरह के बाजार से कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन, इसके बाद भी इस समस्या से राहत नहीं मिल पाता है। ऐसे में एलोवेरा आइस क्यूब्स को चेहरे पर लगाने से मुंहासों की समस्या दूर होगी। साथ ही ये चेहरे से लालिमा और सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता है।

एलोवेरा आइस क्यूब्स से दूर होगा सनबर्न (Aloe vera ice cubes will remove sunburn)

गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो है सनबर्न। ऐसे में आप एलोवेरा आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे सनबर्न की समस्या तुरंत गायब हो सकती है। कड़कड़ाती धूप से जब वापस घर आए तो कुछ देर बाद अपनी त्वचा पर एलोवेरा क्यूब्स लगा लें। इससे सनबर्न की समस्या नहीं होगी।

रक्त संचार के लिए एलोवेरा क्यूब्स (Aloe Vera Cubes for blood circulation)

चेहरे पर जब रक्त संचार सही से नहीं होता है तो कई सारी समस्याओं होने लगती हैं। ऐसे में एलोवेरा क्यूब्स आपकी काफी मदद कर सकता है। इसको चेहरे पर रगड़ने से फेस की मांसपेशियां काम करना शुरू कर देती हैं। जिसके चलते चेहरे में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है और साथ ही फेस ग्लोइंग होता है।

मेकअप रिमूव करने के लिए एलोवेरा क्यूब्स (Aloe vera cubes to remove makeup)

कई बार घर में मेकअप रिमूवर नहीं होता है ऐसे में मेकअप को हटाने में एलोवेरा क्यूब्स आपके काम आ सकता है। अपने चेहरे के मेकअप को हटाने के लिए इस प्राकृतिक तरीके का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए चेहरे पर एलोवेरा क्यूब्स को अच्छे से रगड़ें कुछ देर में मेकअप हट जाएगा।

ऐसे बनाए एलोवेरा आइस क्यूब (How to make Aloe Vera Ice Cube)

पेड़ से एलोवेरा के पत्तों को तोड़कर उसे अच्छे से धो लें

पत्ते के दोनों ओर के किनारों को थोड़ा काट लें। ताकि उसका कांटा निकल जाए।

फिर पत्ते को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें

इन टुकड़ों के एक तरफ का छिलका उतार लें और इसे क्यूब में डालकर फ्रिज में रखकर जमने के लिए छोड़ दें।

जम जाने के बाद एलोवेरा आइस क्यूब को चेहरे पर रब कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

