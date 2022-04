पालक सूप के फायदे और नुकसान - Palak Soup ke Fayde Aur Nuksan

Benefits and harms of spinach soup in hindi: पालक को हम कई तरह से इस्तेमाल करते हैं और हर तरह से ये शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी है। चाहे पालक की सब्जी हो, पालक का जूस हो, पालक पनीर, पालक का पराठा या फिर क्यों न पालक का सूप (Spinach Soup ke Fayde) हो। ये सारे हमारी सेहतमंद शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद हैं। पालक का नाम सुनते ही इसके पौष्टिक तत्वों का सबसे पहले जेहन में आयरन नाम आता है। आयरन खून की कमी को दूर करता है। आयरन के अलावा पालक में फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, सोडियम, प्रोटीन क्लोरीन और विटामिन सी मौजूद होते हैं। पालक सूप के फायदे (Palak soup ke Fayde) के बारे में बात करें तो ये हमारी पाचन तंत्र को सही करने के साथ ही कई सारे और फायदे पहुंचाता है।

पालक सूप के फायदे-Palak Soup ke Fayde in hindi

पेट की समस्याओं को करे दूर (Spinach soup remove stomach problems)

हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए और पालक इनमें से एक है। पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में पालक का सूप बेहद ही लाभकारी है। ये कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं पालक का सूप पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं।

आयरन की कमी दूर करे पालक सूप (Spinach soup for iron deficiency)

अब जब पालक की बात हो तो सबसे पहले इसके पोषक तत्व आयरन का नाम आता है। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद है। ये मुख्यतः शरीर में खून की कमी या फिर एनीमिया रोग को दूर करने में मदद करता है। ऐसे में पालक का सूप पीने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है।

मजबूत होंगी हड्डियां (Benefits of Spinach Soup for Bones)

पाचन तंत्र को सही और आयरन की कमी को दूर करने के साथ ही पालक हड्डियों को लिए भी काफी लाभकारी है। घुटनों का दर्द या फिर मांसपेशियों में अकड़न की समस्या है तो पालक का सूप पीना शुरू कर दें। इससे घुटनों के दर्द से निजात मिलेगा और मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग होंगी।

आंखों की रोशनी बनी रहेगी (Spinach soup will keep eyesight)

पालक में कैरोटीन और क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए काफी फायदेमंद होता है। स्वस्थ आंखों के लिए पालक का सूप पीने की सलाह दी जाती है। पालक का सूप आंखों से जुड़ी कई समस्याएं जैसे- आंखों में जलन, धुंधलापन, सूखापन, रोशनी आदि समस्याओं में लाभकारी है।

पालक सूप के नुकसान |Side Effects of Spinach Soup

अब जिस तरह से पालक सूप के सेवन से इतने ढेर सारे फायदे हैं तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। कुछ बीमारियों में पालक के सेवन से बचने के लिए बताया गया। इसके साथ ही इसके ज्यादा सेवन से भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है।

किडनी स्टोन(kidney stone)

पालक सूप को नियमित रूप से न करें। क्योंकि, हर रोज इसके सेवन से शरीर पोषक तत्वों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता और इसकी वजह से किडनी में पथरी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। रोजाना इसके सेवन से बचें।

पाचन संबंधी परेशानी(digestive problems)

जहां पालक पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है तो वहीं यह पेट की समस्या बढ़ा भी सकता है। ज्यादा मात्रा में इसके सेवन से गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द के साथ ही कई और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

ब्लड संबंधी परेशानी(blood problems)

जो लोग खून को पतला करने वाली दवाई का सेवन कर रहे हैं उन्हें पालक के सूप या फिर पालक से दूर रहना चाहिए।

अल्सर(ulcer)

अगर कोई अल्सर की समस्या से जूझ रहा है तो उसे भी पालक के सेवन से बचना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

