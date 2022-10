यदि हम एक रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे में फल हमारे दैनिक आहार का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और मिनरल की उपस्थिति के कारण कई स्वास्थ्य लाभ के साथ आते हैं। फलों का सेवन कमी की समस्याओं को ठीक कर सकता है और शरीर के शारीरिक कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। इनको सही समय पर खा कर आप इसके लाभ ले सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हम फल खाने के फायदे और उनका सही समय बताने जा रहे हैं।

विटामिन और मिनरल युक्त होते हैं फल, जानिए फायदे और खाने का सही समय : Benefits And Right Time To Eat Fruits In Hindi

1. विटामिन और मिनरल का अच्छा स्रोत (Good source of vitamins and minerals)

फल विटामिन और मिनरल का एक बड़ा स्रोत हैं। आपको फलों से बेहतर पोषण स्रोत नहीं मिलेगा, जो विटामिन A, C और E के साथ-साथ मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और फोलिक एसिड से भरे होते हैं। पोटेशियम के लिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिनरल में से एक है, खूब सारे एवोकाडो, शकरकंद, केला, प्रून और यहां तक कि टमाटर भी खाएं।

2. फाइबर से भरपूर (Rich in fiber)

अधिकांश फलों में आपको भरने और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भरपूर फाइबर होता है, लेकिन कुछ में दूसरों की तुलना में अधिक होता है। उच्च फाइबर वाले फलों में रसभरी, नाशपाती, सेब और कद्दू शामिल हैं।

3. फल कैलोरी और फैट्स में कम होते हैं (Fruits are low in calories and fats)

फल कैलोरी और फैट्स में बहुत कम होती हैं, जिसका अर्थ है कि आप अतिरिक्त कैलोरी या फैट की चिंता किए बिना आपको पूर्ण महसूस करने के लिए अधिक खा सकते हैं।

4. कैंसर और अन्य बीमारियों से बचाव करें (Prevent cancer and other diseases)

कई फलों में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं जो कुछ बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपने आहार में शामिल करके टाइप 2 मधुमेह, स्ट्रोक, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।

5. अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखे (Maintain good health)

फल आपको अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। क्योंकि वे संतृप्त फैट, नमक और चीनी में कम हैं, यह एक अच्छी तरह से संतुलित आहार का हिस्सा हैं जो आपको वजन कम करने या वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। यह सूजन को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर और ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

6. सोडियम और कोलेस्ट्रॉल में कम करे (Reduce sodium and cholesterol)

ताजे फलों में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अजवाइन में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन वास्तव में, एक डंठल में मात्र 30mg होता है, जो अनुशंसित दैनिक मूल्य में 1 प्रतिशत का योगदान देता है। फलों में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है।

7. हर तरह के फल लाभदायक होते हैं (All types of fruits are beneficial)

जबकि ताजे फल खाना आपकी प्राथमिकता हो सकती है, जब आप जमे हुए, डिब्बाबंद या निर्जलित उत्पादों की तुलना करते हैं तो पोषण के दृष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं होता है। अधिकांश जमे हुए और डिब्बाबंद उत्पादों को कटाई के कुछ घंटों के भीतर संसाधित किया जाता है, इसलिए पोषण मूल्य जल्दी से बंद हो जाता है।

फल खाने का सही समय : Right Time To Eat Fruits In Hindi

कुछ लोगो का मानना है कि फल खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। वे तर्क देते हैं कि खाली पेट फल खाने से पाचन में सुधार होता है, वजन बनाए रखता है, शरीर के सिस्टम को डिटॉक्सीफाई करता है और मोटापे से संबंधित कुछ बीमारियों को रोकता है। दूसरों का दावा है कि दोपहर फल खाने का सबसे अच्छा समय है।

यह एक तथ्य है कि फल खाली पेट बेहतर पचते हैं और दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह बहुत आवश्यक ऊर्जा देते हैं। यदि आप दिन की शुरुआत तक फल खाते हैं, तो आप पूरे दिन सक्रिय और उत्पादक रहेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

