अश्मरीहर रस के फायदे- Ashmarihar Ras ke Fayde

अश्मरीहर रस एक आयुर्वेदिक दवा है जो गुर्दे की समस्याओं की रोकथाम में कारगर है। इसके साथ ही यह गुर्दे की पथरी के लिए भी काफी लाभकारी है। इसके सेवन से गुर्दे की पथरी (Ashmarihar Ras For stone) को गलाया जा सकता है और मूत्र के रास्ते इसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। गुर्दे की पथरी के लिए यह काफी उपयोगी माना गया है। हालांकि, गुर्दे की पथरी की समस्या में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है लेकिन, एक बार इस आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यह काफी लाभकारी मानी गई है।

अश्मरीहर रस के फायदे Benefits of Ashmarihar Ras in Hindi

अश्मरीहर रस को यव क्षार, हजरुल यहूद भस्म, कलमी शोरा, मूली क्षार और श्वेत पर्पटी से बनाया जाता है। यह कई विकारों में लाभकारी है।

गुर्दे की पथरी (Ashmarihar Ras for Kidney stone)

जिन लोगों को गुर्दे की पथरी (kidney Stone) की समस्या है उन्हें एक बार अश्मरीहर रस का जरूर सेवन करना चाहिए। इसमें गुर्दे की पथरी के लिए प्राकृतिक औषधि पाए जाते हैं जो बिना किसी दर्द के इसे बाहर निकालने में मदद करती हैं और इस औषधि के सेवन से कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है।

किडनी स्टोन में दर्द से निजात (Ashmarihar Ras help to relief in kidney stone pain)

गुर्दे में पथरी होने से दर्द और अन्य समस्याएं होती हैं। ऐसे में अश्मरीहर रस इस दौरान होने वाले दर्द के लिए कारगर है। इसके नियमित रूप से सेवन से मूत्र समय खारिश और जलन जैसी कोई समस्या नहीं होती। साथ ही आपकी स्टोन भी बाहर आ जाती है।

किडनी समस्याओं में लाभकारी है (Ashmarihar Ras Beneficial in kidney problems)

किडनी से संबंधित अन्य विकारों से भी मुक्ति दिलाने में अश्मरीहर रस काफी फायदेमंद है। यह किडनी के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। इसके साथ ही ये कैल्शियम और बाकी एजेंट्स जिनसे पथरी बनती है उन्हें भी बाहर निकालने में मदद करती है।

खून को साफ करें (Ashmarihar Ras Purify the blood)

अश्मरीहर रस में कई सारी औषधियां मिली होती है जिसके चलते यह शरीर में गुर्दे संबंधित कई समस्याओं में लाभकारी है। यह खून को साफ करने में भी काफी सहायक है। इसके साथ ही ये किडनी को पोषक तत्व प्रदान करती है जिससे किडनी स्वस्थ रहती है। इसके अलावा ये मूत्र संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj