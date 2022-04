बड़ी इलायची (Black Cardamom) यानी मोटी इलाइची हर भारतीय रसोई में पाई जाती है। यह इलाइची के परिवार में से एक महत्वपूर्ण मसाला है। बड़ी इलायची का सेवन व्यंजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन सच यह भी है कि बड़ी इलायची का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है। आुयर्वेद के अनुसार, बड़ी इलायची में एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन C और पोटेशियम अधिक मात्रा में मौजूद होते है जो इंसान को कई बीमारियों से बचाते है। बड़ी इलायची में मौजूद है यह सभी पोषक तत्व शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकलते हैं और ब्लड सरकुलेशन को बढ़ाते हैं। ‌इतना ही नहीं बड़ी इलायची हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

ऐसे में आप आसानी से बड़ी इलाइची का लाभ इसका पानी पी कर ले सकते हैं। इस लेख में बड़ी इलाइची के पानी पीने के फायदों के बारे में जानकारी दी गयी है।

सुबह खाली पेट बड़ी इलाइची के पानी के फायदे : Subah Khali Pet Badi Elaichi Ke Pani Ke Fayde In Hindi

बड़ी इलाइची का पानी कैसे तैयार करें? How To Prepare Black Cardamom Water In Hindi

रात को 1 बड़ी इलाइची 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह खाली पेट उसे गरम करके पिएं। इस पानी के सेवन से आपको अनेक बीमारियों से आराम मिलेगा।

1. कैंसर में लाभकारी (Beneficial in cancer)

बड़ी इलायची के अंदर मौजूद जरूरी पोषक तत्व कैंसर के खिलाफ हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बड़ी इलायची की एंटी-ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैंसर कोशिकाओं को शरीर के अंदर बढ़ने से रोकती है।

2. अस्थमा के इलाज में उपयोगी (Useful in the treatment of asthma)

बहुत सारे लोग सांस संबंधित बीमारी जैसे अस्थमा और फेफड़ों के संकुचन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी इलायची के पानी का सेवन करना चाहिए, यह सर्दी-खांसी की समस्या से भी लोगों को निजात दिलाता है।

3. टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकलने में मददगार (Helpful in getting toxins out of the body)

मानव शरीर के अंदर से कई विषैले पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। बड़ी इलाइची का पानी शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालने में मददगार है।

4. सिर दर्द की समस्या में आराम दे (Gives relief in headache)

बड़ी इलाइची का पानी पीने से सिर दर्द से आराम पाया जा सकता है। आप बड़ी इलायची के तेल से मसाज करके भी दर्द दूर कर सकते है। लेकिन इस दर्द को नजरंदाज मत कीजिए और डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए।

5. स्किन के लिए फायदेमंद (Beneficial for skin)

बड़ी इलायची हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, यह हमारी त्वचा को हमेशा जवां रखती है और त्वचा में निखार लाने के साथ उसे मुलायम रखता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar