चिया सीड्स का पानी (Chia Seeds Water On Empty Stomach) मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में एक अच्छा विकल्प है। चिया सीड्स के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसका सेवन सुबह खाली पेट पानी के साथ करने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं। चिया सीड्स के पानी के सेवन से शरीर को कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्पोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड आदि प्राप्त होते हैं। इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, बोन मास बनाये रखने में मदद मिलती है, यह लिवर की सूजन कम करने में मददगार, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने आदि में यह चिया सीड्स का पानी लाभदायक होता है। चिया सीड्स एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, यह एजिंग की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकते हैं। आइये इस लेख के माध्यम से सुबह खाली पेट चिया सीड्स के पानी पीने के फायदों को जाने।

सुबह खाली पेट चिया सीड्स का पानी पीने के फायदे - Subah Khali Pet Chia Seeds Ka Paani Pine Ke Fayde In Hindi

कैसे बनाये चिया सीड्स का पानी : How To Make Chia Seeds Water In Hindi

1 गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स मिलकार रात भर उसे भीगने के लिए छोड़ दें। सुबह तक यह पानी सेवन के लिए तैयार है, इस पानी को ऐसे ही पी सकते हैं या स्मूथी, ड्रिंक्स आदि में मिलकार भी लें सकते हैं।

इम्युनिटी बढ़ाने में (Increases immunity)

चिया सीड्स में एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो की इम्युनिटी को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। चिया सीड्स का प्रतिदिन सेवन कई बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं। चिया सीड्स का पानी खाली पेट पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

वजन कम करने में (Weight loss)

चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं जिससे यह पचने में समय ले लेते हैं और आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसी कारण से यह वजन कम करने में मददगार होते हैं। यह बे-वक़्त खाना खाने की आदतों में भी सुधार करते हैं।

हड्डियों को मजबूती दे (Strengthens Bones)

चिया सीड्स में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। कैल्शियम के सेवन से हड्डिया मजबूत होती हैं, यह कारण है की चिया सीड्स के पानी का सेवन सुबह करने से कैल्शियम और अन्य नुट्रिएंट्स की पूर्ति होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

