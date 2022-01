अंडा सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ये बात तो हम सभी जानते हैं। इसे एक ऐसा फूड माना जाता है जो बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्गों तक सभी पसंद करते हैं। कई शाकाहारी लोग भी अंडा खाना बेहद पसंद करते हैं। वहीं सर्दियों के मौसम में अंडा खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। सर्दी के मौसम में अंडा ठंड के कारण होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। पोषक तत्वों से भरपूर अंडे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। इसमें विटामिन बी 12, बायोटिन, थियामिन और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी विटामिन बालों, त्वचा और आपके नाखूनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। अंडे की जर्दी में मौजूद विटामिन डी सर्दी और फ्लू से बचाने में मददगार साबित होता है। रोज़ाना उबले हुए अंडे खाने से इम्यूनिटी बेहतर होती है। इसके साथ ही इसके सेवन से बॉडी में एनर्जी भी आती है। इसी कड़ी में आज हम आपको उबले हुए अंडे खाने के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं।

उबले अंडे खाने के फायदे Uble ande khane ke fayde in Hindi

याददाश्त तेज़ होती है (memory sharpens)

उबले हुए अंडे का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है। इसमें मौजूद कोलीन याददाश्त और दिमाग को एक्टिव रखता है।

मांसपेशियों के निर्माण में मददगार (helpful in building muscle)

अंडा प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। रोजाना 1 उबला अंडा खाने से मसल्‍स की ग्रोथ होती है। ऐसे में इसका सेवन जरूर करें।

बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करे (Complete the deficiency of protein in the body)

शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं। एक अंडे में करीब 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका लगातार सेवन करने से आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होगी।

