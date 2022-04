Benefits of Ginger for Men in hindi: अदरक कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का घरेलू इलाज है। अदरक सर्दी-खांसी, दर्द, इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ ही कई अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाने में काफी मदद करता है। अदरक कई बीमारियों को होने से बचाता है। अदरक की चाय लगभग हर कोई पीना पसंद करता है। लेकिन, आपको बता दें कि, इसी अदरक में ऐसे भी गुण पाए जाते हैं को सेक्स लाइफ (sexual problems natural remedies) को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

पुरुषों के लिए अदरक के फायदे- Purushon ke liye Adrak ke Fayde in hindi

अदरक से खत्म हो सकती हैं सेक्शुअल समस्याएं (Ginger For sexual problems)

कई शोध में यह बात सामने आई है कि, अदरक को काफी लंबे समय से कामोत्तेजना (Sex Drive) और कुदरती रूप से कामेच्छा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। क्योंकि, अदरक एक एप्रोडिजिएक या कामोत्तेजना बढ़ाने वाला फूड है। इसके सेवन से प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन जैसी सेक्शुअल समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही ये सेक्स ड्राइव पर सीधा असर करता है। यह ब्लड फ्लो को तेज करता है जिससे सेक्स ड्राइव बढ़ने में मदद मिलती है।

अदरक में होती है ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने की क्षमता (Ginger has the ability to reduce oxidative stress)

अदरक में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने की क्षमता होती है। उम्र बढ़ने के साथ जो बदलाव आते हैं, उनकी समस्या को ये दूर करने में मदद करता है। अदरक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी फायदेमंद है। दरअसल, कुछ रिसर्चों के अनुसार, ऑक्सीडेटिव तनाव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं में सूजन होने लगती हैं और कई कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इससे फर्टिलिटी और सेक्स ड्राइव दोनों पर असर पड़ता है। ऐसे में अदरक का सेवन करने से काफी लाभ मिल सकता है।

टेस्टोरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाता है अदरक (Ginger increases testosterone and luteinizing hormone)

एक रिसर्च की मानें तो अदरक टेस्टोरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे महिला और पुरुष दोनों में फर्टिलिटी की क्षमता का विकास होता ह। इसके साथ ही अदरक सीमेन की गुणवत्ता और गतिशीलता को भी बढ़ाता है।

अदरक से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम संतुलित रहता है (Ginger balances polycystic ovary syndrome)

अदरक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) को संतुलित करता है। दरअसल, चूहों पर हुए एक शोध में यह बात सामने आई है। पीसीओएस के कारण महिलाओं में फर्टिलिटी की क्षमता घट जाती है। एन अन्य अध्ययन की माने तो, अदरक में फॉल्यूकूलोजेनेसिस (Folliculogenesis) की प्रक्रिया को तेज करने की क्षमता होती है। फॉल्यूकूलोजेनेसिस महिलाओं के गर्भाशय में अंडे के मैच्योर होने की प्रक्रिया है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

