रोजाना 10 हजार कदम चलने से मिल सकते हैं ये बड़े फायदे - Rojana 10 hajar kadam chalne ke fayde

पैदल चलने के कई फायदे होते हैं। अगर अच्छी नींद लें और रोजाना कुछ निश्चित दूरी तक पैदल चलें तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। रोज 10 हजार कदम पैदल चलने से बॉडी अच्छी रहती है और फिजिकल हेल्थ में सुधार आता है। इतना ही नहीं, पैदल चलना कई बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद भी करता है।

10 हजार कदम मापने के लिए आजकर कई तरीके हैं जिसमें से एक है फिट बैंड जो आपकी कलाई पर घड़ी की तरह काम करता है। लेकिन, यह आपके कदम से लेकर ब्लड प्रेशर तक का माफ रखता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोज 10 हजार कदम चलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है साथ ही वजन भी कम होता है। इसके साथ ही शरीर में थकान से जुड़ी समस्या खत्म होगी।

10 हजार कदम चलने के फायदे | Benefits of walking 10 thousand steps in a day in hindi

बीपी रहेगा कंट्रोल में। चलने से ब्लड प्रेशर की समस्या में आराम में मिलता है।

अगर आप रोजाना 10 हजार कदम चलते हैं तो इससे वेट लॉस में मदद मिलती है।

चलने से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों दूर होती हैं।

10 हजार कदम चलने से जॉइंट्स पेन में भी आराम मिलता है।

नियमित वॉक करने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।

कितनी कैलोरीज बर्न होती है | How many calories are burned by walking 10,000 steps

एक अनुमान के मुताबिक एक व्यक्ति जब 1000 कदम चलता है तो वह 30 से 40 कैलोरीज तक जला लेता है। यानी 10000 कदम पर आसानी से 300 से 400 कैलोरीज बर्न की जा सकती हैं।

कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रहे दुरुस्त ( Walk Keep the cardiovascular system healthy)

रोजाना 10 हजार कदम चलने से रक्तदाब और कोलेस्ट्रॉल स्तर कम हो जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज की आशंका भी कम हो जाती है। कई रिसर्च में बताया गया है कि, नियमित रूप से 10 हजार कदम चलने से हृदय रोगों की आशंका 40 प्रतिशत तक कम होती है। हृदय की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे रक्त का संचरण सुधरता है और रक्त नलिकाओं का लचीलापन बरकरार रहता है।

रीढ़ रहे स्वस्थ (Keep the spine healthy by walking 10 thousand steps daily)

नियमित रूप से 10 हजार कदम पैदल चलने से स्पाइन की ओर भी रक्त का संचरण तेज होता है, मुलायम उतकों में पोषक तत्व पंप होते हैं और टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इससे स्पाइन का लचीलापन बना रहता है। इसके साथ ही पॉश्चर सुधारता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है।

डायबिटीज से बचाव (Prevention of diabetes by walking 10 thousand steps daily)

डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर नियमित रूप से वॉक करने की सलाह देते हैं। अगर आप नियमित 10 हजार कदम वॉक करते हैं तों इससे रक्त में शुगर का स्तर सामान्य बना रहता है, जिससे इंसुलिन का स्राव कम होता है और डायबिटीज की आशंका कम हो जाती है। इससे वजन भी कम होता है जिससे डायबिटीज का खतरा और कम हो जाता है।

मजबूत होती हैं हड्डियां (bones get stronger by walking 10 thousand steps)

अगर आप नियमित रूप से 10 हजार कदम चलते हैं ति आपकी हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। इससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जिससे वे मजबूत होती हैं। साथ ही बढ़ी उम्र में होनी वाली समस्या ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस की आशंका कम होती है।

