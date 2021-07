बिना जिम जाए सिर्फ एक योगासन से पाएं सिक्स पैक एब्स: Bina Gym Jaaye Sirf Ek Yogasan Se Paayein Six Pack Abs

सिक्स पैक एब्स (Six Pack Abs) हर किसी की इच्छाओं की लिस्ट में है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे प्राप्त ही कर सके। आलस या फिर एक्सरसाइज की वजह से होने वाले दर्द के कारण कई लोग (Gym) ही नहीं जाते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वजन यानी डंबल उठाने का मन नहीं करता है।

अगर आप भी ऐसी ही श्रेणी में आते हैं लेकिन फिर भी सिक्स पैक एब्स चाहते हैं तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका आपके जीवन में बदलाव, पैरों में ठहराव और शरीर में खून के बहाव को ठीक कर देता है। एक साथ इतने फायदे देने वाले इस एक योगासन का नाम आप भी जानना चाहते होंगे। आइए बिना देर किए आपको उसके बारे में बताते हैं।

क्या करना है जरूरी?: What is important?

एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस योगासन को करते समय या एक्सरसाइज को करते समय बेहद ढ़ीले ढाले कपड़े पहनें। आप शरीर को रिलैक्स करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे में भारी भरकम या शरीर से चिपके रहने वाले वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें और ऐसे किसी वस्त्र का इस्तेमाल ना करें जिसकी सिलाई खुलने या फटने का ड़र आपको एक्सरसाइज या योगासन के दौरान सताता रहे।

योगासन से पहले क्या बातें हैं जरूरी?: What are the important factors before a Yogasan?

इस योगासन को करते समय पेट खाली होना चाहिए। आप चाहें तो इस योगासन को खाने के चार से छह घंटे के बाद करें या फिर इसे एकदम सुबह सुबह करें। ये एक आसन आपके शरीर को जो लाभ देगा उसके बारे में जानकर ही आपको बेहद खुशी होने वाली है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं।

कौन सा है वो योगासन?: What is the name of the Yogasan?

इस योगासन का नाम है अर्ध हलासन (Ardha Halasana)। इस आसन को करना बेहद आसान है लेकिन इसे एक बार में ही 1000 बार करने का प्रयास ना करें। अगर आपने जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको इस आसन को आराम से करना चाहिए और वक्त के साथ इसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए।

किसे नहीं करना चाहिए ये योगासन?: Who Should Avoid This Yogasan?

अगर आपको किसी भी प्रकार की पैर, पेट या पीठ में चोट लगी है या इन अंगों में ऑपरेशन अथवा प्लास्टर हुआ है तो इस आसन को ना करें। अगर आप अबतक इस आसन के बारे में नहीं जानते थे तो एक अलग बात है पर इस आसन को सिर्फ उपरोक्त के अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को इस आसन को नहीं करना चाहिए।

अर्ध हलासन के फायदे: Benefits of Ardha Halasana in Hindi

अर्ध हलासन से आपके पैर मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ आपके पेट की नसें भी खिचतीं हैं जो आपके मोटापे को कम करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ आपकी छाती अच्छी हो जाती है और हाथों में भी कट्स दिखने लग जाते हैं जैसे आपको जिम में एक्सरसाइज के कारण प्राप्त होते हैं। इससे आपके दिमाग में खून का बहाव बेहतर होता है जो आपको मानसिक परेशानियों से बचाता है। इसके साथ साथ शरीर में भी खून का बहाव ठीक होता है।

कैसे करें अर्ध हलासन?: How to do Ardha Halasana?

आप सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और हाथों को दोनों किनारों पर रख लें। अब हाथों को कूल्हों के नीचे ले जाएं और इस दौरान आपकी हथेलियाँ जमीन की तरफ होनी चाहिए। अब अपने पैरों को एक साथ उठाएं और उनका जमीन या फिर आपके बिस्तर से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस स्थिति में खुद को 1 सेकेंड के लिए रखें और इसे अधिक से अधिक मात्रा में करने का प्रयास करें।

अर्ध हलासन करते समय इन बातों का रखें ध्यान: Keep these in mind while doing Ardha Halasana in Hindi

अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक ही समय में बहुत अधिक मात्रा में इस योगासन को करने का प्रयास ना करें। इसकी शुरुआत करते समय आप 25 बार इसे करने का प्रयास करें और फिर समय के साथ इसे 100 से 1000 तक ले जाएं। अगर आप एक बार में ही अधिक मात्रा में इसे कर देंगे तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे इस काउंट को बढ़ाएं। अगर आप एक साथ दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हैं तो एक एक पैर को उठाएं और धीरे धीरे जब आपका शरीर दोनों पैरों को उठाने की अनुमति दे तो ऐसा करें।

