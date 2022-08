पोस्टपार्टम डिसऑर्डर (Postpartum Disorder) "PPD" एक प्रकार का डिप्रेशन (depression) है जो बच्चा होने के बाद होता है। यह 15% लोगों को प्रभावित कर सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाले लोग भावनात्मक उतार-चढ़ाव, बार-बार रोना, थकान, अपराधबोध, चिंता का अनुभव करते हैं और उन्हें अपने बच्चे की देखभाल करने में परेशानी हो सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज दवा और परामर्श से किया जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ जन्म देने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है, यह सरोगेट और अडोप्टिव माता-पिता को भी प्रभावित कर सकता है।

बच्चा होने के बाद लोग हार्मोनल, शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव कर सकते हैं। यह परिवर्तन पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण पैदा कर सकते हैं। यदि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, यह आपकी गलती नहीं है और ऐसे में आपको सहायता की जरूरत होती है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपके लक्षणों का प्रबंधन कर सकता है और आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है। यह लेख पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण व लक्षण पर प्रकाश डाल रहा है, इससे जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह लेख अंत तक पढ़ें।

क्या है पोस्ट पार्टम डिसऑर्डर? जानिये कारण व 10 लक्षण - Causes And Symptoms Of Post Partum Disorder In Hindi

पोस्टपार्टम डिसऑर्डर के कारण : Causes of Postpartum Disorder In Hindi

वैसे तो प्रसव (delivery) और अवसाद (depression) के बाद हार्मोन में तेजी से गिरावट के बीच की कड़ी को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन (estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (progesterone) का स्तर दस गुना बढ़ जाता है लेकिन प्रसव के बाद तेजी से गिरता है। प्रसवोत्तर तीन दिनों तक, इन हार्मोनों का स्तर गर्भावस्था से पहले के स्तर पर वापस आ जाता है। इन रासायनिक परिवर्तनों के अलावा, बच्चा होने से जुड़े सामाजिक (social) और मनोवैज्ञानिक (psychological) परिवर्तन आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। इन परिवर्तनों के उदाहरणों में आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन, नींद की कमी, पालन-पोषण की चिंता या आपके अन्य रिश्तों में बदलाव शामिल हैं।

पोस्टपार्टम डिसऑर्डर के लक्षण : Symptoms of Postpartum Disorder In Hindi

यदि आप निम्न में से कुछ अनुभव करते हैं तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है:

1. उदास, बेकार, निराश या दोषी महसूस करना,

2. अत्यधिक चिंता करना,

3. शौक या अपने मनपसंद की चीज़ों में रुचि खोना, ऊर्जा और प्रेरणा खो देना,

4. भूख में बदलाव या खाना खाने की इच्छा खोना,

5. सोने में परेशानी या हर समय सोने की इच्छा होना,

6. अकारण या अत्यधिक रोना,

7. सोचने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना,

8. आत्महत्या के विचार आना,

9. अपने बच्चे में रुचि की कमी या अपने बच्चे के बारे में अधिक चिंतित महसूस करना,

10. अपने बच्चे को चोट पहुँचाने के विचार या ऐसा महसूस करना कि आप अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं।

