मूंगफली का सेवन भी पहुंचा सकता है नुकसान, इन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन 

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में मूंगफली दिखने लगती है। जिसको खाने का मन तो सभी को करता ही है। सेहत के लिए मूंगफली खाना वैसे भी बहुत पौष्टिक होता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पोटेशियम, आयरन, जिंक और विटामिन-ई सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। वहीं इसके सेवन से शरीर में हुई खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मूंगफली खाने से हमारे शरीर को फायदे ही मिलें। कई बार इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए मूंगफली खाने के पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको सेहत संबंधी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। आइए आगे लेख में जानते हैं किन लोगों को मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए।

वजन कम करने के दौरान न करें सेवन (Do not consume while losing weight) - यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि मूंगफली का सेवन कम से कम करें। क्योंकि ज्यादा मूंगफली खाने से आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। मूंगफली में हाई कैलोरी होती है जो वजन को बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसलिए इसका सेवन उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जो वजन कम करना चाहते हैं।

स्किन एलर्जी होने पर न खाएं मूंगफली (Do not eat peanuts if you have skin allergies) - जिन लोगों को पहले से ही त्वचा में एलर्जी रहती है, उन्हें मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके सेवन से एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इस दौरान इसे अवॉइड करें।

गैस की समस्या में न करें सेवन (Do not consume in gas problem) - जिन लोगों को गैस, अपच या पेट से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो ऐसे में मूंगफली का सेवन बिल्कुल भी न करें। क्योंकि मूंगफली का ज्यादा सेवन करने से इन सब समस्या के बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए मूंगफली का बहुत सावधानी पूर्वक सेवन करना चाहिए।

अर्थराइटिस के मरीज न करें सेवन (Arthritis patients should not consume) - मूंगफली में लेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, जो दर्द या सूजन को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन की समस्या से जूझ रहे लोगों को मूंगफली के सेवन से बचना चाहिए। यदि आप फिर भी मूंगफली का सेवन करना चाहते हैं, तो कम से कम मात्रा में ही इसका सेवन करें।

लीवर की समस्या में न खाएं मूंगफली(Do not eat peanut in liver problem) - अधिक मात्रा में मूंगफली खाने से शरीर में अफलाटॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक हानिकारक पदार्थ है, जो लिवर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

