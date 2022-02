ज‍िन लोगों को डायब‍िटीज की बीमारी होती है, उनके शरीर में भोजन, ग्‍लूकोज की मात्रा को प्रभाव‍ित करता है। ग्‍लूकोज का लेवल बढ़ने से कई तरह की स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याएं हो सकती हैं इसे कंंट्रोल करने के ल‍िए काजू का सेवन क‍र सकते हैं, डायब‍िटीज के मरीजों के ल‍िए काजू का सेवन फायदेमंद माना जाता है। खाने में काजू को शाम‍िल करने से ब्‍लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, वजन कम होता है और स्‍ट्रेस भी घटता है, अन्‍य फायदे जानने के ल‍िए लेख अंत तक पढ़ें। इस व‍िषय पर बेहतर जानकारी के ल‍िए हमने लखनऊ के वेलनेस डाइट क्‍लीन‍िक की डायटीश‍ियन डॉ स्‍म‍िता सिंह से बात की।

डायब‍िटीज में काजू खाने से दूर होती हैं ये 5 समस्याएं : Diabetes Mein Kaju Khane Se Dur Hote Hain Ye Samasya In Hindi

इंसुल‍िन का लेवल बढ़ाता है (Cashew helps to maintain insulin level) - शरीर में जब पैन्‍क्र‍ियाज, इंंसुल‍िन हार्मोन नहीं बनाते तब लोग डायब‍िटीज का श‍िकार हो जाते हैं। ऐसे में अपनी डाइट में काजू को शाम‍िल करेंगे तो इंसुल‍िन लेवल बढ़ जाएगा।

डायब‍िटीज में स्‍ट्रेस कम करता है (Cashew reduce stress during diabetes) - काजू में पोटैश‍ियम, फाइबर, व‍िटाम‍िन सी मौजूद होते हैं, ये पोषक तत्‍व डायब‍िटीज में स्‍ट्रेल लेवल को कम करने में मदद करते हैं।

वजन कम करने के लिए (Cashew helps to reduce weight) - डायब‍िटीज के मरीजों को वजन कम करने में परेशानी होती है पर आपको बता दें क‍ि वजन घटाने के ल‍िए आप काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू में कॉर्ब्स और फाइबर होते हैं जो शरीर का मेटाबॉल‍िज्‍म बढ़ता है और वजन कम होता है।

कम मात्रा में ज्‍यादा एनर्जी देते हैं काजू (Cashew is powerhouse of energy) - काजू का सेवन करने से शरीर को एनर्जी म‍िलती है और आपको ज्‍यादा मात्रा का सेवन भी नहीं करना पड़ता। आप 2 से 4 काजू खा लें तो शरीर को पर्याप्‍त एनर्जी म‍िल जाएगी इससे डायब‍िटीज रोगी को बार-बार खाना नहीं पड़ेगा।

हाइपरटेंशन की समस्‍या दूर करने के लिए (Cashew lowers down the risk of hypertension) - काजू में ऐसे प्‍लांट प्रोटीन मौजूद होते हैं ज‍िनका सेवन करने से हाइपरटेंशन की समस्‍या भी दूर होती है। काजू का सेवन करने से क‍िडनी भी हेल्‍दी रहती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

