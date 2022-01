मूंगफली खाने के नुकसान- mungfali khane ke nuksan

सर्दियों के आते ही बाजार में मूंगफली खूब बिकने लगती है। मूंगफली खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पोटैशियम, आयरन, जिंक और विटामिन-ई सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। लेकिन जहां इसके अनेकों फायदे हैं वहीं, इसके कई नुकसान (Disadvantages Of Peanuts) भी हैं। बहुत अधिक मात्रा में मूंगफली खा लेने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान Disadvantages Of Eating More Peanuts in Hindi

बढ़ सकता है वजन (Eating More Peanuts weight may increase)

मूंगफली जहां शरीर को कई फायदे पहुंचाती है तो वहीं, नुकसान भी। ज्यादा मूंगफली खाने से वजन बढ़ सकता है। क्योंकि, ये हाई कैलोरी से भरपूर होती है। वजन घटाने वाले लोगों के लिए मूंगफली का सेवन नुकसानदायक हो सकता है।

एसिडिटी की समस्या (Peanuts increase acidity problem)

मूंगफली का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन खराब हो सकता है, जिसके कारण कब्ज, गैस, एसिडिटी और सीने में जलन जैसी पेट की कई सामस्याएं बिन बुलाए आ सकती हैं। ऐसे में मूंगफली के ज्यादा सेवन से बचें।

बढ़ सकता है ज्वाइंट पेन (Peanuts can increase Joint pain)

मूंगफली में लेक्टिन पाया जाता है जो दर्द या सूजन को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन की समस्या से जूझ रहे लोगों को मूंगफली के सेवन से बचना चाहिए।

लीवर डैमेज का रहता है खतरा (Peanuts increase risk of liver damage)

अधिक मात्रा में मूंगफली खाने से शरीर में अफलाटॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक हानिकारक पदार्थ है जो लिवर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।

एलर्जी (peanuts can cause Of allergies)

अधिक मूंगफली खाने से एलर्जी की समस्या हो सकती है। मूंगफली से एलर्जी होने पर बहती नाक, त्वचा की प्रतिक्रियाएं, जैसे कि खुजली, पित्ती, लालिमा या सूजन, मुंह और गले में झुनझुनी, पाचन समस्याएं हो सकती हैं।

ओमेगा फैटी एसिड असंतुलन (Peanuts can imbalance omega fatty acid)

ओमेगा-6 एक आवश्यक पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। शरीर को सही तरह से काम करने के लिए ओमेगा -6 और ओमेगा -3 का संतुलित रहना जरूरी होता है। इसके अधिक सेवन से ओमेगा -3 फैटी एसिड की कमी हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

