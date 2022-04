गर्मियों में वजन कम करने के लिए सत्तू के फायदे : Garmi Mein Vajan Kam Karne Ke Liye Sattu Ke Fayde

सत्तू का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अक्सर लोग गर्मियों में सत्तू का सेवन करते हैं। सत्तू प्रोटीन, फाइबर (Chana Sattu Benefits in Hindi) का काफी अच्छा सोर्स होता है। इसके सेवन से शरीर को पूरी एनर्जी मिलती है, साथ ही लू से भी बचाता है। ऐसे में वजन घटाने के लिए भी सत्तू लाभकारी है (Sattu Good For Weight Loss) अगर आप सत्तू का नियमित सेवन करते हैं, तो इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। जानते हैं वजन घटाने के लिए कैसे पिएं सत्तू (How to Drink Sattu for Weight Loss )।

वजन घटाने के लिए कैसे पिएं सत्तू? (Sattu for Weight Loss in Hindi)

1 . वजन घटाने के लिए सत्तू का शरबत पी सकते हैं। इसके लिए (How to Make Sattu Drink for Weight Loss) एक गिलास पानी में सत्तू मिलाएं, इसमें काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डाल दें। अब इसे पी लें।

2 . वजन घटाने के लिए चने के सत्तू का सेवन जीरे के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास पानी में सत्तू डाल लें, अब इसमें भूना हुआ जीरा पीसकर डाल दें।

वजन घटाने में कैसे फायदेमंद है सत्तू (Can Sattu Help in Weight Loss)

सत्तू में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। फाइबर लेने से पेट भरा-भरा लगता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, इस वजह से लोगों को वजन घटाने में मदद मिलती है।

सत्तू के फायदे: Sattu ke Fayde: Sattu Drink Benefits in Hindi

1 . सत्तू पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी और अपच की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।

2 . सत्तू ड्रिंक पीने से गर्मियों में लू से बच सकते हैं।

3 . सत्तू में प्रोटीन, फाइबर भरपूर होता है। इसलिए सत्तू पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है।

4 . सत्तू लिवर को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

