रोजाना नाश्ते में एक अंडा खाना हार्ट के लिए है बेहद फायदेमंद- Rojana Nashte me ek anda khana heart ke liye hai behad faydemand

भोजन का सबसे अहम हिस्सा होता है नाश्ता। लगभग सभी न्यूट्रिशन की राय रहती है कि नाश्ता हेल्दी और पोषण से भरपूर होना चाहिए। नाश्ते में अन्य भोजन के साथ अगर एक अंडा शामिल कर दे तो इसके कई सारे लाभ होते हैं। खासकर यह हार्ट के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अंडे में कई पौष्टिक खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसे प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है।

अंडे में पाए जाने वाले पोषक तत्व (nutrients found in eggs)

अंडे में प्रोटीन के अलावा विटामिन B12, विटामिन ए, अमीनो एसिड, आयरन, फोलेट, बायोटिन, विटामिन डी, सोडियम आदि पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही वजन बढ़ाने से लेकर घटाने तक में अंडे का सेवन करना लाभकारी होता है। कच्चे अंडे के बजाय इसे उबालकर खाने से इसका फायदा और अधिक बढ़ जाता है। सही तापमान पर पकाया जा तो, इसमें मौजूद अलग-थलग प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं, जिसका पाचन करना पेट के लिए आसान हो जाता है। ध्यान रहे अंडे को तेज तापमान पर पकाने से लाभ कम मिलता है।

दिल के लिए फायदेमंद (Boiled egg is beneficial for the heart)

शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में उबले हुए अंडे का सेवन फायदेमंद हो सकता है। फास्फो टाइड्स और ओमेगा-3 एसिड की मौजूदगी के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए अंडा खाना फायदेमंद होता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित करके हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारियों के जोखिम से बचा जा सकता है।

प्रोटीन की पूर्ति (Eat boiled egg for breakfast to fulfill the protein)

ऊर्जावान शरीर बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और अंडे में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है। ऐसे में नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा खाना काफी लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा इसमें कई और जरूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी से भरे रहने में मदद करते हैं।

तेज होता है दिमाग(Boiled egg is beneficial for the brain)

उबला हुआ अंडा दिमाग के लिए भी काफी लाभदायक होता है। कई स्टडी में बताया गया है कि शरीर में कोलाइन की कमी से याददाश्त की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं और अंडे में कोलाइन नाम एंजाइम पाया जाता है। ऐसे में नाश्ते के वक्त उबले अंडे के सेवन से शरीर में कोलाइन की कमी नहीं होगी और दिमाग तेज बना रहेगा। इसके साथ ही रो प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।

हड्डियां होंगी मजबूत (Eat boiled egg for strong bones)

मजबूत हड्डियों के अंडा काफी फायदेमंद है। क्योंकि, अंडे में विटामिन डी मौजूद होता है जो हड्डियों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसके लिए नाश्ते में रोज एक उबला हुआ अंडा जरूर शामिल करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

