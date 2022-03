तेज दिमाग और याददाश्त के लिए अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें - tej dimag aur yadast ke liye apni diet me jarur shamil karen ye chize

हर कोई चाहता है कि उसकी याददाश्त अच्छी हो और दिमाग तेज हो। इसके लिए खानपान पर ध्यान देना काफी जरूरी होता है। कई लोगों को जल्दी भूलने की बीमारी होती है, तो कई लोगों को किसी चीज को याद करने में परेशानी होती है। बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त में कमी होना आम बात है, लेकिन खानपान और जीवनशैली में बदलाव के कारण आजकल युवा और बच्चे भी इस समस्या से ग्रस्त होते जा रहे हैं। अपने खानपान के साथ ही जीवनशैली में थोड़ा सा सुधार करने से आप अपने याददाश्त को तेज कर सकते हैं। माना जाता है कि मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ वही होता है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

अखरोट (Walnuts improve memory)

याददाश्त तेज करने के लिए अखरोट खाना काफी फायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ ही दिल के लिए भी फायदेमंद होता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां (The brain is sharp with green leafy vegetables)

दिमाग तेज करना है तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुरू कर दें, खासकर उन सब्जियों का सेवन करें जो विटामिन के, ल्यूटिन, प्रोटीन, फोलेट और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती हैं। ब्रोकली मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड (Eat Omega-3 Fatty Acids to Sharpen the Brain)

ओमेगा-3 फैटी एसिड फूड मस्तिष्क के विकास और स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, यह याददाश्त बढ़ाने में काफी मदद करता है। सैमन, ट्यूना जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए काफी उपयोगी होता है।

जामुन (berries for brain health)

जामुन में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त में कमी होने से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।

चाय और कॉफी (Tea and coffee are beneficial in sharpening the mind)

चाय और कॉफी से भी दिमाग को तेज किया जा सकता है। क्योंकि, इसमें मौजूद कैफीन याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार कॉफी मस्तिष्क के साथ ही दिल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।

