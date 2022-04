Garlic is effective in removing the problem of cough in hindi: लहसुन के बिना न तो दाल का तड़का अच्छा लगता है और न ही कोई सब्जी। या फिर क्यों न चिकन-मटन बनाते वक्त गार्लिक पेस्ट न डाले तो मजा किरकिरा ही रह जाता। स्वाद थोड़ा अधूरा-अधूरा सा लगता है। व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने वाला यह लहसुन सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। ये वो घरेलू नुस्खा है जिसके जरिए हम कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लहसुन कई मौसमी संक्रमणों से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। लहसुन के सेवन से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सकता है। साथ ही खांसी की समस्या को भी दूर कर सकता है।

खांसी की समस्या दूर करने में कारगर है लहसुन - Khansi ki samasya door karne me kargar hai lahsun in hindi

पोषक तत्वों का खजाना है लहसुन (Garlic Nutrients)

दरअसल, गर्मियों के मौसम में सूखी खांसी और गले में खराश होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में लहसुन इससे छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा। लहसुन की कली दिखने में जितनी छोटी होती हैं वो उतने ही ज्यादे पोषक तत्वों से भरी रहती हैं। या फिर यूं कहें कि ये लहसुन पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें मैगनीज, विटामिन बी6, विटामिन सी, सेलेनियम, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी1 का अच्छा सोर्स होता है।

खांसी को दूर करने में कारगर है लहसुन (Garlic is effective in removing cough)

खांसी की समस्या को दूर करने में लहसुन को काफी कारगर माना गया है। इस समस्या में नियमित रूप से लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर सेवन करने से आराम मिलता है। इसके लिए लहसुन की कुछ कलियों को पीसकर गुनगुने पानी या फिर अनार के रस में मिला लें और इसका रोज सेवन करें। हो सके तो, इसका सेवन सुबह खाली पेट करें तो ज्यादा लाभ होगा। इससे जल्द छुटकारा मिलेगा।

गले की खराश भी दूर करे लहसुन (Garlic relieve sore throat)

खांसी के साथ ही गले की खराश की भी समस्या है तो इसमें लहसुन काफी लाभकारी है। इसमें मौजूद पोषक तत्व गले के इंफेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर हैं। गले की खराश की समस्या में एक गिलास गर्म पानी में लहसुन को पीसकर कुछ बूंदें मिला लें और इस पानी से गरारा करें। इससे काफी लाभ मिलेगा।

इन समस्याओं में भी कारगर है लहसुन (Garlic is also effective in these problems)

खांसी और गले की खराश की समस्या के अलावा भी लहसुन कई और समस्याओं में कारगर है। पाचन, डायबिटीज, स्किन के साथ ही वजन कंट्रोल करने में भी लहसुन के चमत्कारी फायदे देखने को मिल सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

