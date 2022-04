अदरक का सेवन हम सब चाय में मिलाकर खुब करते हैं। शायद ही कोई हो जो चाय बनाते वक्त अदरक न डाले। अदरक सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। चाय के साथ ही सब्जी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरक पेट दर्द, बदहजमी, सर्दी-जुकाम, सूजन, जोड़ों में दर्द के साथ ही कई अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है। चाय और सब्जी के अलावा भी अदरक का कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है।

अदरक का इन तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे - Adrak ka in tariko se kar sakte hai istemal, milenge kai fayde in hindi

सुबह दूध और नाश्ते के साथ (Ginger can be consumed with milk and breakfast in the morning)

सुबह के वक्त चाय के अलावा दुध के साथ अदरक का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में पराठा, रोल या फिर ब्रेड टोस्ट में भी अदरक मिलाकर सेवन करने से कई परेशानियां आस-पास भी नहीं भटकती।

लो फील करने (Get energy from ginger)

लो फील करने के दौरान अदरक का सेवन करने से शरीर को एनर्जी मिलती है। इस दौरान जिंजर टी, जिंजर ड्रिंक या फिर जिंजर कैंडी का सेवन कर सकते हैं। यह मूड और एनर्जी दोनों के लिए फायदेमंद है।

हेल्दी सॉस और चटनी (Use ginger as a healthy sauce and chutney)

अदरक हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाने के साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। शरीर में दर्द से राहत, पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैंप्स से भी राहत दिलाने में मदद करता है। इसके लिए नाश्ते में जो भी चीज का सेवन कर रहे हैं उसमें अदरक का सॉस या चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अदरक को कद्दूकस करके शहद के साथ मिक्स कर हेल्दी सॉस और चटनी बना सकते हैं।

सब्जी में स्वाद (Use ginger in this way for taste and health in vegetables)

अदरक को कद्दूकस करके सब्जी में डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। या फिर आप चाहे तो सब्जी का मसाला तैयार करते वक्त अदरक को डाल सकते हैं या फ्राई करने के बाद भी ऊपर से अदरक का चूरा डालने से स्वाद बढ़ जाता है।

चटनी और रायता (Use ginger in chutney and raita)

गर्मी के मौसम में चटनी को खुब पसंद किया जाता है। धनिया की चटनी, लहसुन की चटनी के या कोई भी चटनी तैयार करते वक्त उसमें अदरक का इस्तेमाल कर दें तो स्वाद के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदा और बढ़ जाएगा। इसमें लिए अदरक को कद्दूकस करके या पीसकर उसका पेस्ट बनाकर रायता या फिर चटनी में मिक्स कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj