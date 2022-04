माइग्रेन की समस्या में बहुत असरदार साबित होता है अदरक- Migraine ki samasya me bahut asardar sabit hota hai Adrak

Ginger effective in the problem of Migraine in hindi: खराब लाइफस्टाइल की वजह से इन दिनों माइग्रेन के मरीजों की संख्या दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ती जा रही हैं। माइग्रेन का मुख्य कारण स्ट्रेस को माना जा रहा है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर के आधे हिस्से में तेज दर्द होता है, लेकिन कई बार यह पूरे सिर में भी होने लगता है। ये दर्द इतना तेज होता है कि इसे बर्दाशत कर पाने मुमकिन नहीं होता है। यह कोई मामुली दर्द नहीं होता है। इसका दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। माइग्रेन के इस दर्द की वजह से दर्द वाले हिस्से में सूजन भी आ जाती है। माइग्रेन के दर्द से निजात पाने के लिए कई लोग दवाओं का सेवन करते हैं तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे के जरिए इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। ऐसे में आज हम आपको माइग्रेन के दर्द से छुटकारा दिलाने में अदरक के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। अदरक माइग्रेन के दर्द से छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर है।

अदरक का इस्तेमाल अमुमन लोगों के घर में किया जाता है। कई लोग इसका इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं तो कई लोग इसकी चाय पीना पसंद करते हैं। अदरक का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जा रहा है। हाल के वर्षों में, बहुत से प्रीक्लिनिकल और क्लिनिकल शोध ने चिकित्सा स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला की रोकथाम और उपचार में कच्चे अदरक, अदरक के अर्क और अदरक के घटकों की क्षमता की जांच की गई है जिसमें ये मालूम हुआ है कि अदरक कई बीमारियों की रोकथाम में रामबाण दवा है।

अदरक में कई रासायनिक घटक पाए जाते हैं। इनमें फेनोलिक यौगिक, टेरपेन्स, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और कार्बनिक अम्ल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से 6-शोगोल, 6-जिंजरोल और 10-डिहाइड्रोगिंगरडियोन सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। अदरक में एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडीन के लेवल को कम करता है। यह सीरम लिपिड और ग्लाइसेमिक उपायों को कम करता है।

माइग्रेन में ऐसे लाभकारी है अदरक (Ginger is helpful in fighting migraine)

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो माइग्रेन के लक्षणों से लड़ने में मददगार होते हैं। ये तत्व प्रोस्टाग्लैंडिंस के मिलावट को रोकता है जो कि सिर दर्द का कारण बनते हैं। इसके साथ ही अदरक से पाचन क्रिया बेहतर बना रहता है जिसकी वजह से माइग्रेन के मरीजों की उल्टी की समस्या नहीं होती है।

माइग्रेन में ऐसे करें अदरक का इस्तेमाल (Use ginger in this way in migraine)

माइग्रेन की समस्या में अदरक का दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला- अदरक में नींबू का रस बराबर मात्रा में निचोड़ (करीब दो चम्मच) लें। दोनों को अच्छे से मिला लें और दिन में कम से कम एक से दो बार सेवन करें। इससे माइग्रेन में होने वाले सिरदर्द से छुटकारा मिलेगा।

इसका दूसरा तरीका यह है कि थोड़ी सी अदरक को पीसकर इसका चूर्ण तैयार कर लें। दो चम्मच अदरक के चूर्ण को पानी में मिलाकर माथे पर लगा लें। इससे भी सिरदर्द से जल्दी आराम मिल जाता है।

अदरक की चाय (Ginger tea will give relief from migraine)

माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अदरक की चाय भी पी सकते हैं। इसके लिए अदरक को एक कप पानी में उलाब लें और ठंडा होने पर इसे छान कर इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर सेवन करें। इससे भी काफी आराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

