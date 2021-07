सर के बाल वापस लाए ये योगासन: Sar Ke Baal Wapas Laaye Ye Yogasan

क्या आपकी कम उम्र के बावजूद लोग आपको अंकल बुलाने लगे हैं? क्या सर पर बाल ना होने से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है? क्या आपके शरीर में सफाई करते समय आपको टूटे हुए बालों का एक गुच्छा दिखता है या सर का स्कैल्प एकदम बाल विहीन लगता है?

अगर इन सवालों में से किसी भी एक का जवाब हाँ है तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपका शरीर ही सबसे बड़ी ताकत है लेकिन उसके ऊपरी हिस्से में मौजूद बाल आपकी लुक को काफी हद तक बेहतर कर देते हैं। अगर आपको बालों से जुड़ी दिक्कत है तो ये योगासन करें।

सर के बाल वापस लाए ये योगासन: Grow Head Hair With This Yogasan

कपालभाति करें: Do Kapalbhaati

कपालभाति को करना बेहद आसान है लेकिन इस दौरान कुछ ही चीजों का ध्यान रखना होता है। इस आसन के दौरान कभी भी ढीले शरीर के साथ ना बैठें। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम फिट स्थिति में रहनी चाहिए और उससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेंगे जो एक बेहद अच्छी बात है।

कैसे करें कपालभाति: How to do Kapalbhaati

आप पालथी मार कर बैठ जाएं और इस दौरान पीठ को एकदम सीधा रखें। हाथों को जांघों के ऊपर रख लें और चेहरे को एकदम सीधे रखें। अब सांस अंदर लें और पेट को बाहर छोड़ें। दस सेकेंड तक सांस को रोकने के बाद आप सांस को छोड़ें और पेट को अंदर खींचें। इस क्रिया को सौ बार करें। अगर बीच में खांसी आने लगे तो थोड़ा रुक जाएं और फिर से इसे दोहराएं।

कौन ना करें: Who should avoid Kapaalbhaati

हड्डी या रीढ़ की हड्डी के रोगों से परेशान लोग इसे ना करें। पेट में कोई सर्जरी या दिल से जुड़ी कोई सर्जरी हुई है तो इसे ना करें। प्रेग्नेंसी में इस आसन को नहीं किया जाना चाहिए।

फायदे: Benefits

शरीर को ऊर्जा से भर देता है। दिमाग को एकदम फ्रेश महसूस करवाता है। बॉडी के सभी अंग अच्छी तरह से काम करने लगते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

