व्रत के दौरान भूखे रहने से अगर बनती है गैस तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे - Vrat ke Dauran Bhukhe rahne se agar banti hai gas to apnaye ye gharelu nushke

ome Remedies for Gas Problem During fasting: भारत त्योहारों का देश है और इस दौरान लोग व्रत या उपवास करते हैं। नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान आपकी डाइट में बदलाव के चलते कई समस्याएं भी हो सकती हैं। खाने-पीने की आदतों और डाइट में बदलाव की वजह से अक्सर लोग व्रत के समय एसिडिटी या पेट में गैस बनने की समस्या से जूझ सकते हैं। ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई उपायों को अपना सकते हैं।

नींबू और शहद (lemon and honey for Gas Problem During fasting)

व्रत के दौरान पेट की गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नींबू और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़कर डाल दें और फिर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पी जाए। कुछ ही देर में गैस की समस्या दूर हो जाएगी।

नारियल पानी (coconut water during fasting will not cause gas in the stomach)

फास्टिंग के दौरान पेट में गैस बनने की समस्या आम होती है। इसमें नारियल पानी पीना भी काफी फायदेमंद माना जाता है। व्रत के समय नारियल पानी पीने से पेट को ठंडक मिलती है। इससे कब्ज की समस्या भी नहीं होगी जिसके चलते एसिडिटी की समस्या कम हो जाएगी।

दही का करें सेवन (Eat curd during fasting)

व्रत के दौरान ज्यादा पेट में गैस बन रही है तो दही का सेवन करना भी फायदेमंद रहेगा। दही में मौजूद गुण पेट में गैस और पाचन तंत्र से जुड़ी कई अन्य समस्याओं में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं।

व्रत में ज्यादा चाय या कॉफी पीने से बचें (Avoid drinking too much tea or coffee during fasting)

व्रत के दौरान चाय या कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। क्योंकि, चाय या कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। साथ ही अधिक मात्रा में कैफीन के सेवन से पेट में गैस की समस्या बन सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj