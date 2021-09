यूरिक एसिड को शरीर के लिए जरूरी माना जाता है लेकिन इसकी बेहद कम मात्रा को शरीर के लिए जरूरी माना जाता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो आपको किडनी, दिल और अन्य अंगों से जुड़ी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। उस स्थिति में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और आपको गाउट रोग हो सकता है।

यूरिक एसिड में आप 'एसिड' पर ध्यान दें। अम्लीय चीजों से सेहत को खासा नुकसान होता है। अगर आप इस बात को समझ गए कि यूरिक एसिड के बनने से आपकी सेहत खराब हो जाती है तो आप उन चीजों का सेवन खत्म कर देंगे जिनके कारण ये अधिक मात्रा में बनता है। सेहत में हर चीज का एक बड़ा महत्व है।

भोजन, उसमें मौजूद तत्व, इसको खाने का तरीका, उसकी मात्रा, समय और ऐसे कई अनगिनत कारण हैं जिससे कि आप इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि क्या आप सही तरह से खाना खा रहे हैं या नहीं। इसमें आप क्या खा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए इसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए। आइए आपको यूरिक एसिड के घरेलू उपचारों के बारे में बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगे।

यूरिक एसिड घरेलू उपचार: Uric Acid Gharelu Upchaar

सुबह दो अखरोट खाएं: Eat two walnuts in the morning

सुबह सुबह दो अखरोट खाने से ना सिर्फ आप यूरिक एसिड को नियंत्रित रख पाते हैं बल्कि आपकी सेहत के कई अन्य जरूरी तत्व भी सही रहते हैं। इसके साथ साथ इसको खाने से आप कुछ बेहद सेहतमंद को अपने शरीर का हिस्सा बना रहे हैं जो एक बेहद अच्छी बात है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए।

हाई फाइबर वाली चीजें खाएं: Eat high fiber items

हाई फाइबर वाली चीजें जैसे ओटमील, दलिया, बींस, ब्राउन राईस (ब्राउन चावल) खाने से यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा कम हो जाती है जो एक बेहद अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये हाई फाइबर वाले भोजन यूरिक एसिड को खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे आपको काफी लाभ होता है।

अजवाइन रोजाना खाएं: Eat Carrom Seeds daily

अजवाइन को अंग्रेजी में कैरम सीड्स कहा जाता है। पेट के लिए तो ये लाभकारी होते ही हैं लेकिन इनके सेवन से आप यूरिक एसिड से जुड़ी हर परेशानी से भी खुद को दूर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनका इस्तेमाल खाने में करने लगें। इससे भी आपको लाभ होगा और आप भी यही चाहते हैं।

