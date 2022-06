पीठ पर बर्फ कैसे लगाएं - Pith par barf kaise lagaye

How to put ice on the back in hindi: पीठ में दर्द की समस्या इन दिनों आम बात हो गई है। पीठ दर्द की समस्या ज्यादातर 40 के बाद वालों को होती है लेकिन अब इससे युवावस्था भी पीड़ित होने लगे हैं। हालांकि, यह किसी को भी हो सकता है। गलत सोने पर भी पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। या फिर ज्यादा देर तक एक ही जगह खड़ा होना या फिर झटके में उठना, झुक कर काफी देर तक काम करने से भी पीठ में दर्द उभर सकता है। ऐसे में पीठ पर बर्फ की सिकाई करने से काफी आराम मिल सकता है।

पीठ दर्द में कैसे लगाएं बर्फ

पीठ दर्द की समस्या हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी अनुभव जरूर किया होता है। पीठ दर्द की समस्या में बर्फ नसों को उत्तेजित कर दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही दर्द वाले क्षेत्र के आसपास आई सूजन को भी कम कर सकता है। आईप पैक से जल्द ही पीठ दर्द की समस्या दूर हो जाएगी।

पीठ पर लगाने के लिए आइस को प्लास्टिक की थैले में छोटे टुकड़े कर रख सकते हैं या फिर आइस पैक को किसी तौलिये या कपड़े में अच्छे से लपेट लें। इससे आप न सिर्फ गीला होने से बचेंगे बल्कि त्वचा को सुन्न होने या बर्फ से जलने से बचा सकती है। अब इसे लेटते वक्त पीठ पर लगा सकते हैं या फिर बैठ कर भी लगा सकते हैं।

कुर्सी पर बैठ कर पीछे की ओर लगा सकते हैं बर्फ (You can apply ice by sitting on the chair)

पीठ के निचले हिस्से के दबाव को दूर करने के लिए घुटनों को थोड़ा मोड़ कर सोने से और फिर बर्फ की सिकाई कर आराम मिल सकता है। आइस पैक लगाने के लिए कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर से लगा सकते हैं। आइस पैक लगाने से दर्द की समस्या तुरंत दूर हो सकती है साथ ही सूजन भी कम हो सकती है। आइस पैक को दर्द वाली जगह पर 20 मिनट से ज्यादा न रखें।

बर्फ की सिकाई से कैसे मिलेगा आराम (How to get relief)

दरअसल, बर्फ की सिकाई से थोड़ी देर के लिए वह हिस्सा सुन्न हो सकता है और इसके कुछ देर बाद आपको इसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नियमित रूप से बर्फ की सिकाई करते हैं तो कुछ ही देर में आराम मिलने लगेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

