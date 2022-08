हमारे घर में प्रतिदिन बनने वाले सब्जियों और दाल में लहसुन का उपयोग किया जाता है, वही घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शहद का इस्तेमाल रोज़ के खाने में करते हैं। अगर लहसुन (garlic) और शहद (honey) का एक साथ इस्तेमाल करें तो सेहत को बहुत से लाभ होते हैं। लहसुन में एलिसीन नामक गुण पाया जाता है और शहद में उपलब्ध एंटी-ऑक्सीडेंट की मात्रा सेहत से जुड़े कई प्रकार के फायदे पहुंचाते हैं। यह जादुई कॉम्बिनेशन पेट की चर्बी घटाने में भी मददगार होता है। यदि हम कुछ बातों का ध्यान दें तो इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। लगभग सभी घरों में शहद और लहसुन जरूर मौजूद होते हैं। लहसुन और शहद दोनों ही प्राकृतिक गुणों से भरपूर होते हैं, लहसुन में कई प्रकार के औषधि गुण पाए जाते हैं तो वही शहद शरीर को जवां और ऊर्जा देने का काम भी करता है। यदि दोनों को मिश्रण करके इस्तेमाल किया जाए तो कई बीमारियों से बचा जा सकता हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको शहद के साथ लहसुन के सेवन से जुड़ें स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने जा रहे हैं।

शहद और लहसुन का चमत्कारी कॉम्बिनेशन करेगा पेट की चर्बी को दूर, जानिये कैसे करें सेवन - How To Consume Garlic-Honey To Lose Weight In Hindi

लहसुन और शहद शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा स्वास्थ्य लाभ यह है कि यह भूख को उत्तेजित कर सकता है और पाचन क्रिया को बढ़ाकर मोटापा घटाने में सहायता करता है। पाचन तंत्र के सही काम करने पर वजन भी तेजी से कम होता है। शहद और लहसुन वजन और मोटापा घटाने के लिए सबसे अच्छे घरेलू उपायों में से एक हैं। कच्चे लहसुन में पोषक तत्व अधिक होते हैं, यदि आप सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन के साथ शहद का सेवन करते हैं, तो यह वजन और चर्बी को कम करने में मदद करता है। शहद में फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। यह लम्बे समय तक भूख का अहसास नहीं होने देता है।

उपयोग के लिए, कुछ लहसुन की कलियां (garlic cloves) लें इसके साथ कच्चा शहद लें। एक बर्तन में लहसुन डालें साथ में शहद भी डाल दें। लहसुन शहद में पूरी तरह से डूब जाए। बर्तन को टाइट बंद करके रख दें। इसमें मौजूद पौषक तत्व एक दूसरे में मिल जायेंगे। इसमें से प्रतिदिन एक लहसुन को सुबह खाएं (eat one garlic daily in the morning)। इसके सेवन से मोटापा (fat loss) और वजन कम (weight loss) होने में मदद मिल सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

