पीठ की मांसपेशियों को कैसे फैलाएं- Pith Ki Manshpeshiyo ko kaise Failaye

How to Stretch Back Muscles in hindi: जब हम एक ही जगह काफी देर बैठ कर काम करते हैं या फिर खड़े होकर तो इससे पीठ की मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो सकती है। दरअसल, ऑफिस के कामों में घंटों तो बीता देते हैं लेकिन, घर आने के बाद सुबह या शाम व्यायाम नहीं करते। ऐसे में एक समय या फिर उम्र के बाद पीठ की मांसपेशियों में जकड़न की समस्या होनी शुरू हो जाती है जिसके चलते पीठ में दर्द की समस्या होने लगती है। पीठ की मांसपेशियों को फैलाने के लिए कुछ गतिविधियां हैं जिनकी मदद से आप इसमें लाभ पा सकते हैं।

पीठ की मांसपेशियों को कैसे फैलाएं

नी-टू-चेस्ट मूव (knee-to-chest move)

नी-टू-चेस्ट मूव बेहद ही आसान है इसमें अपने घुटनों को अपनी छाती के करीब लाना होता है। इसकी मदद से आपकी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा जिसके चलते इससे जुड़ी कई सारी समस्याएं खत्म होंगी।

-इसे करने के लिए घुटनों के बल झुककर और अपने पैरों को फर्श पर सपाट करके अपनी पीठ के बल लेट जाएं

-अपने हाथों को अपनी जांघों के पीछे या अपने घुटनों के नीचे रखें और अपने पैरों को अपनी छाती की ओर खींचे।

-तब तक खींच कर रखें जब तक आप खिंचाव महसूस न करें।

-15 सेकंड के लिए रुकें।

-इसके बाद वापस नॉर्मल स्थिति में लौट जाएं।

-इसे कम से कम नौ बार दोहराने से फायदा मिलता है।

सुपाइन ट्विस्ट स्ट्रेच (supine twist stretch)

पीठ में जकड़न की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आपको सुपाइन ट्विस्ट स्ट्रेच काफी मदद कर सकती है। इससे पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और जिससे कई सारी समस्याएं खत्म होती हैं। जैसे पीठ दर्द, कमर दर्द या फिर गर्दन दर्द।

-इसे करने के लिए अपने घुटनों के बल झुककर और पैरों को फर्श पर सपाट करके अपनी पीठ के बल लेटें।

-अपनी पीठ को फर्श पर सपाट रख लें और कूल्हों को बाईं ओर घुमाएं।

-अपने पैरों को नीचे फर्श पर तब तक नीचे करें जब तक आप छोटा सा खिंचाव महसूस न करें।

-15 सेकंड के लिए रुकें।

-इसके बाद नॉर्मल स्थिति में आ गाए।

-इसी को अब दाईं ओर करें।

-कम से कम 10 बार करने से लाभ मिल सकता है।

प्रोन ब्रिजिंग स्ट्रेच (prone bridging stretch)

-प्रोन ब्रिजिंग स्ट्रेच की मदद से पीठ की मांसपेशियां फैलती हैं।

-इससे पीठ दर्द, कमर दर्द के साथ ही कई सारी समस्याएं दूर रहती हैं।

-इस व्यायाम को करने के लिए पेट के बल लेट जाए।

-अपनी पीठ को फैलाते हुए, अपनी कोहनी पर खुद को ऊपर उठाएं।

-अपनी कोहनी को सीधा करना शुरू करें, अपनी पीठ को आगे बढ़ाते हुए।

-अपनी कोहनियों को तब तक सीधा करते रहें जब तक कि आपको हल्का खिंचाव महसूस न हो।

-15 सेकंड के लिए रुकें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

